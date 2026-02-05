Quem já participou da Barbecue sabe: o evento se consolidou como uma das maiores e mais completas experiências gastronômicas e musicais do país. Unindo o melhor do churrasco premium a grandes shows da música sertaneja, a edição 2026 já tem data confirmada e promete superar todas as expectativas. O festival acontece no dia 30 de maio, em Franca, e as vendas de ingressos começam neste sábado, 7 de fevereiro.

No palco, três duplas que marcaram gerações: Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Rionegro & Solimões. Além da música, o público poderá desfrutar de uma verdadeira imersão gastronômica, com mais de 100 estações de carnes, open food e open bar.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h, no ponto de venda físico do Franca Shopping, além da venda online pelo site duoticket.com.br. O evento conta com setor único, com a opção de ingresso avulso ou mesas, garantindo mais conforto ao público. O valor do ingresso individual é de R$ 730,00.

Reconhecida nacionalmente, a Barbecue vem ganhando ainda mais prestígio a cada edição. O sucesso foi tanto que, em 2025, o festival ultrapassou os limites de Franca e chegou a Ribeirão Preto, com a primeira edição realizada na cidade vizinha.

Para 2026, a organização prepara novidades. Segundo Guilherme Ferraz, um dos organizadores do evento, o público poderá vivenciar uma nova experiência gastronômica.

“Esse ano a gente tem uma novidade muito especiais. É o Burger Barbecue, que será uma hamburgueria com cerca de 150 metros, assinada pela Barbecue Tour 2026. É algo inédito e que vai surpreender”, revela.

Além das carnes nobres, o evento também contará com comida de boteco, ampliando ainda mais o cardápio. Guilherme destaca que o Barbecue vai muito além do churrasco. “A Barbecue não é só uma festa. É um ecossistema de experiências, pensado para que você, sua família e seus amigos vivam o melhor de um evento premium”, afirma.

Grandes atrações

Após dez anos, Chitãozinho & Xororó retornam a Franca. A última apresentação da dupla na cidade foi em 20 de agosto de 2016. Com mais de cinco décadas de carreira, eles são considerados pilares da música sertaneja brasileira, responsáveis por sucessos que atravessam gerações e ajudaram a popularizar o gênero em todo o país.

Outra presença de peso é Zezé Di Camargo & Luciano, que se apresentam pelo segundo ano consecutivo na Barbecue. A dupla, uma das principais da música sertaneja, coleciona hits que marcaram época e continuam arrastando multidões por onde passam.

Já Rionegro & Solimões têm uma relação especial com Franca. Aclamados pelo público do Brasil, foi na cidade que a dupla se formou e fixou residência. Com uma trajetória sólida e identidade forte no sertanejo raiz, eles prometem um show carregado de emoção e conexão com o público da casa.

Com gastronomia de alto nível, estrutura premium e um line-up de peso, a Barbecue 2026 se firma como um dos eventos mais aguardados do ano na região.

Barbeceu 2026