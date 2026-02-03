O Sesi Franca Basquete perdeu para o Paulistano, por 91 a 89, na noite desta terça-feira, 3, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pelo returno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

Com o resultado, o time francano acumula cinco derrotas e ocupa a quarta colocação da competição.

O jogo

O primeiro período foi equilibrado, com Mineiro e Rodriguez liderando o ataque do time francano com sete pontos cada, garantindo a vitória por 27 a 25.