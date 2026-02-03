O Sesi Franca Basquete perdeu para o Paulistano, por 91 a 89, na noite desta terça-feira, 3, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pelo returno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.
Com o resultado, o time francano acumula cinco derrotas e ocupa a quarta colocação da competição.
O jogo
O primeiro período foi equilibrado, com Mineiro e Rodriguez liderando o ataque do time francano com sete pontos cada, garantindo a vitória por 27 a 25.
O segundo quarto manteve o equilíbrio, com ambas as equipes marcando 18 pontos. Intervalo: Franca 45 x 43 Paulistano.
Com sete pontos de Georginho na volta do intervalo, Franca abriu vantagem e venceu o terceiro período por 26 a 22.
Apesar de Franca ter ficado a maior parte da partida à frente do placar, a equipe da capital paulista conseguiu derrubar a vantagem do time da casa e venceu o último período por 26 a 18, conquistando a vitória.
O cestinha da partida foi Georginho com 24 pontos. Pelo lado do Paulistano, Hunter anotou 23 pontos.
BCLA
O time francano volta suas atenções para a BCLA (Basketball Champions League Américas) após uma breve pausa no NBB. Neste sábado, 7, eles enfrentam o Instituto de Córdoba, time da casa, na Argentina. No domingo, 8, o adversário será a Universidad de Concepción, do Chile. Esses jogos marcam a terceira e última janela da fase de grupos da competição internacional.
