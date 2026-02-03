Equipes técnicas da Defesa Civil realizaram, na tarde desta terça-feira, 3, uma vistoria na ponte da Volta Grande, que liga os municípios de Miguelópolis (SP) e Conceição das Alagoas (MG), após denúncias sobre possíveis problemas estruturais na travessia.
Participaram da inspeção engenheiros, equipes do Corpo de Bombeiros e profissionais especializados, que avaliaram as condições da estrutura e verificaram se há riscos para motoristas e pedestres que utilizam diariamente o trecho. A ponte é considerada estratégica por fazer a ligação entre os dois estados.
A vistoria acontece após denúncias de rachaduras em colunas que sustentam a ponte.
Após a conclusão dos trabalhos, será elaborado um laudo técnico, acompanhado de um parecer oficial. O documento deve indicar quais medidas poderão ser adotadas no local, como intervenções preventivas, obras de reparo ou até restrições temporárias no tráfego, caso irregularidades sejam constatadas.
As autoridades orientam que os usuários redobrem a atenção ao transitar pelo local enquanto a vistoria não é finalizada.
