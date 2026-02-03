Equipes técnicas da Defesa Civil realizaram, na tarde desta terça-feira, 3, uma vistoria na ponte da Volta Grande, que liga os municípios de Miguelópolis (SP) e Conceição das Alagoas (MG), após denúncias sobre possíveis problemas estruturais na travessia.

Participaram da inspeção engenheiros, equipes do Corpo de Bombeiros e profissionais especializados, que avaliaram as condições da estrutura e verificaram se há riscos para motoristas e pedestres que utilizam diariamente o trecho. A ponte é considerada estratégica por fazer a ligação entre os dois estados.

A vistoria acontece após denúncias de rachaduras em colunas que sustentam a ponte.