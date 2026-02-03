A dupla de adolescentes suspeita de invadir a garagem de um prédio e furtar uma bicicleta no Parque Moema, em Franca, na última sexta-feira, 30, foi apreendida nesta terça-feira, 3, após tentar cometer um novo crime no Jardim do Éden, na região Leste da cidade.
Segundo um dos policiais que participou da ocorrência, a equipe foi acionada por um morador do Jardim do Éden que teve o carro furtado em 2 de janeiro e recebeu a informação de que o veículo estaria circulando pelo bairro.
Durante o patrulhamento, os policiais encontraram o carro em frente a uma residência, mas sem ninguém próximo. Os militares passaram a buscar imagens de câmeras de segurança das casas vizinhas para tentar identificar os suspeitos.
Ao bater em uma das residências para solicitar as imagens, os policiais se depararam com os próprios autores no local. Ao perceberem a presença da Polícia Militar, os dois tentaram fugir pelos telhados das casas.
Com apoio de outras viaturas, foi feito um cerco na região e a dupla acabou apreendida. De acordo com a Polícia Militar, os dois são menores de idade e foram reconhecidos como os mesmos responsáveis pelo furto da bicicleta ocorrido no Parque Moema.
Os adolescentes foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado. Eles permanecem à disposição da Justiça e devem responder por ato infracional análogo a furto e tentativa de roubo.
A Polícia Civil segue investigando se a dupla tem envolvimento em outros crimes semelhantes registrados recentemente na cidade.
Invasão de prédio e furto de bicicleta
O primeiro caso aconteceu na rua Clemência Leopoldino Silva, no Parque Moema. Eles apareceram encapuzados e aproveitaram a abertura do portão de um prédio no momento em que um morador entrava com o carro, um Chevrolet Onix. A vítima conseguiu se trancar dentro do veículo, enquanto os criminosos tentaram arrombar as portas e quebrar os vidros.
Sem conseguir levar o carro, a dupla passou a discutir e decidiu fugir levando uma bicicleta verde neon que estava na garagem. Sob ameaça, eles obrigaram o motorista a abrir o portão para facilitar a fuga. Câmeras de segurança registraram a ação, e as imagens foram entregues à Polícia Civil para ajudar na identificação dos suspeitos.
