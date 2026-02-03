A dupla de adolescentes suspeita de invadir a garagem de um prédio e furtar uma bicicleta no Parque Moema, em Franca, na última sexta-feira, 30, foi apreendida nesta terça-feira, 3, após tentar cometer um novo crime no Jardim do Éden, na região Leste da cidade.

Segundo um dos policiais que participou da ocorrência, a equipe foi acionada por um morador do Jardim do Éden que teve o carro furtado em 2 de janeiro e recebeu a informação de que o veículo estaria circulando pelo bairro.

Durante o patrulhamento, os policiais encontraram o carro em frente a uma residência, mas sem ninguém próximo. Os militares passaram a buscar imagens de câmeras de segurança das casas vizinhas para tentar identificar os suspeitos.