Um homem de 34 anos foi preso suspeito de matar um vizinho de 47 anos no bairro Residencial Etemp, em Barretos. A prisão ocorreu na noite dessa segunda-feira, 2, menos de 24 horas após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o homicídio aconteceu na noite do último domingo, 1º, em frente à casa onde o agressor e a vítima moravam. Testemunhas relataram que os dois se envolveram em uma discussão e que o suspeito estava armado com uma faca e uma barra de ferro.

Após uma breve interrupção da briga, a vítima foi encontrada caída no chão, já sem vida. O suspeito fugiu do local levando os objetos usados na agressão.