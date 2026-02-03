Um homem de 34 anos foi preso suspeito de matar um vizinho de 47 anos no bairro Residencial Etemp, em Barretos. A prisão ocorreu na noite dessa segunda-feira, 2, menos de 24 horas após o crime.
De acordo com a Polícia Civil, o homicídio aconteceu na noite do último domingo, 1º, em frente à casa onde o agressor e a vítima moravam. Testemunhas relataram que os dois se envolveram em uma discussão e que o suspeito estava armado com uma faca e uma barra de ferro.
Após uma breve interrupção da briga, a vítima foi encontrada caída no chão, já sem vida. O suspeito fugiu do local levando os objetos usados na agressão.
Com base nos depoimentos e nos elementos colhidos na cena do crime, a Polícia Civil instaurou inquérito e pediu à Justiça a prisão temporária do investigado por homicídio qualificado. O pedido foi aceito pelo Judiciário após parecer favorável do Ministério Público.
Ainda na noite dessa segunda-feira, o homem foi localizado por equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Araraquara enquanto tentava fugir a pé pela rodovia Brigadeiro Faria Lima, em direção à região de Araraquara.
O suspeito foi preso e levado para a Cadeia Pública de Colina, onde permanece à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer a motivação do crime, reunir provas técnicas e concluir o inquérito.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.