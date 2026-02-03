04 de fevereiro de 2026
FURTO DE FAZENDAS

Batida na Anhanguera leva PM a descobrir foragido da Justiça

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Polícia Militar
Carro após bater na traseira de caminhão
Carro após bater na traseira de caminhão

Um homem que era procurado pela Justiça por furto em fazendas foi preso após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira, 2, na rodovia Anhanguera, em Aramina, na região de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a um acidente sem vítimas nas proximidades de um posto de combustível, onde um carro havia colidido na traseira de uma carreta. Durante o atendimento da ocorrência e a sinalização da via, os policiais realizaram a consulta criminal dos envolvidos.

Na verificação, foi constatado que o motorista do automóvel era foragido da Justiça pelo crime de furto em área rural. Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem.

Ele foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde permanece preso e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado.

