Um homem que era procurado pela Justiça por furto em fazendas foi preso após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira, 2, na rodovia Anhanguera, em Aramina, na região de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a um acidente sem vítimas nas proximidades de um posto de combustível, onde um carro havia colidido na traseira de uma carreta. Durante o atendimento da ocorrência e a sinalização da via, os policiais realizaram a consulta criminal dos envolvidos.

Na verificação, foi constatado que o motorista do automóvel era foragido da Justiça pelo crime de furto em área rural. Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem.