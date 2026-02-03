Quatro homens foram presos em flagrante na noite dessa segunda-feira, 2, por furto de gado na zona rural de Ituverava, na região de Franca. A prisão foi realizada por equipes da Patrulha Rural da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos transportavam um bezerro de aproximadamente 300 quilos no porta-malas de um Volkswagen Gol. O animal havia sido furtado momentos antes de uma propriedade rural e foi recuperado durante a abordagem policial. Em seguida, o gado foi devolvido ao proprietário.

A polícia informou que a ação só foi possível graças à participação do Grupo de Vizinhança Solidária Rural, que alertou sobre a presença de um veículo em atitude suspeita circulando pela região. Com a denúncia, as equipes iniciaram buscas e localizaram o automóvel com os quatro suspeitos.