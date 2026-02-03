03 de fevereiro de 2026
BAIRRO ESTAÇÃO

Homem de 55 anos fica ferido após batida entre picape e moto

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Equipe do Corpo de Bombeiros presta socorro à vítima no bairro Estação, em Franca
Equipe do Corpo de Bombeiros presta socorro à vítima no bairro Estação, em Franca

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta deixou um homem de 55 anos ferido na tarde desta terça-feira, 3, na rua Diogo Feijó, no bairro Estação, em Franca.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da via. A picape prata e a motocicleta, uma Honda Fan 160 preta, se aproximavam de um cruzamento quando o condutor do utilitário não percebeu a presença da moto.

Segundo o cabo Faleiros, do Corpo de Bombeiros, que chegou primeiro ao local da ocorrência, o motorista da picape arrancou no cruzamento e atingiu a traseira da motocicleta.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e sofreu escoriações pelo corpo, além de ralados considerados de natureza leve. Apesar de não apresentar ferimentos graves, ele precisou de atendimento médico.

A equipe de resgate foi acionada e encaminhou a vítima à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O condutor do carro permaneceu no local do acidente e prestou apoio ao motociclista até a chegada do socorro.

