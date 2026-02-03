Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta deixou um homem de 55 anos ferido na tarde desta terça-feira, 3, na rua Diogo Feijó, no bairro Estação, em Franca.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da via. A picape prata e a motocicleta, uma Honda Fan 160 preta, se aproximavam de um cruzamento quando o condutor do utilitário não percebeu a presença da moto.

Segundo o cabo Faleiros, do Corpo de Bombeiros, que chegou primeiro ao local da ocorrência, o motorista da picape arrancou no cruzamento e atingiu a traseira da motocicleta.