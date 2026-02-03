Uma briga entre vizinhos por causa de vaga de estacionamento na rua terminou em violência na noite dessa segunda-feira, 2, no Jardim Santa Bárbara, em Franca. O confronto deixou um homem de 42 anos gravemente ferido por um adolescente de 16 anos, mobilizando equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar. O menor diz que agiu para defender um amigo.

De acordo com o registro policial, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de briga entre vizinhos na rua Maura da Silva Santana. Ao chegarem ao local, os agentes conversaram com a mulher da vítima, um tratorista de 42 anos.

Ela informou que o marido havia sido socorrido pelo Samu e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. Segundo o relato, o homem apresentava vários ferimentos de cortes, incluindo no pescoço, braço, antebraço, costas e pulso direito. Ainda conforme a mulher, o ferimento no pulso atingiu o osso. Apesar da gravidade das lesões, a vítima estava consciente e em estado estável, aguardando transferência para um hospital particular.