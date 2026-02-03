Uma briga entre vizinhos por causa de vaga de estacionamento na rua terminou em violência na noite dessa segunda-feira, 2, no Jardim Santa Bárbara, em Franca. O confronto deixou um homem de 42 anos gravemente ferido por um adolescente de 16 anos, mobilizando equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar. O menor diz que agiu para defender um amigo.
De acordo com o registro policial, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de briga entre vizinhos na rua Maura da Silva Santana. Ao chegarem ao local, os agentes conversaram com a mulher da vítima, um tratorista de 42 anos.
Ela informou que o marido havia sido socorrido pelo Samu e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. Segundo o relato, o homem apresentava vários ferimentos de cortes, incluindo no pescoço, braço, antebraço, costas e pulso direito. Ainda conforme a mulher, o ferimento no pulso atingiu o osso. Apesar da gravidade das lesões, a vítima estava consciente e em estado estável, aguardando transferência para um hospital particular.
Após colher as informações no local, os policiais seguiram até a residência do adolescente de 16 anos, apontado como autor das agressões. Ele estava acompanhado da mãe no momento da abordagem.
Questionado, o adolescente relatou que, naquela mesma noite, um amigo, descrito por ele como “irmão da igreja”, foi até sua casa de carro. Segundo o jovem, o veículo foi estacionado corretamente na via pública, sem ocupar a garagem do vizinho. Ainda conforme o relato, a forma como o carro foi estacionado teria provocado uma discussão entre o amigo e o vizinho de 42 anos.
O adolescente afirmou que, durante a discussão, o vizinho teria partido para cima de seu amigo, com a intenção de agredi-lo. Diante da situação, ele disse que tentou intervir para separar a briga.
Ainda segundo o jovem, nesse momento ele pegou um podão e foi em direção ao vizinho. Ele alegou que, ao se aproximar, a vítima avançou contra ele. Para se defender, o adolescente afirmou que retirou o podão que carregava na cintura e desferiu vários golpes contra o vizinho.
Somente o homem de 42 anos ficou ferido. O adolescente e o amigo não sofreram ferimentos.
Após o ocorrido, o adolescente, acompanhado da mãe, foi levado até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca para prestar esclarecimentos. A mãe assinou um termo de responsabilidade, conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), e ambos foram liberados.
A ocorrência foi registrada e será apurada pelas autoridades. O caso segue sob investigação para esclarecimento completo dos fatos.
