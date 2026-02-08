A jornada de Clóvis, um francano de 52 anos, é uma mistura de urgência médica e o que sua família chama de “um presente de Deus”. Em 27 de janeiro, ele passou por uma cirurgia complexa em Barretos para receber um novo coração, transportado de Rio Preto por um jato particular. A rapidez do processo, com 48 horas na lista de espera, trouxe esperança renovada para a família que acompanhava o declínio de sua saúde desde 2020.
A rotina de Clóvis em Franca mudou drasticamente há quatro anos, quando descobriu que seu coração funcionava com apenas 22% da capacidade. Apesar das limitações, ele mantinha uma vida ativa até setembro do ano passado, quando as internações na Santa Casa de Franca e no Hospital do Coração se tornaram frequentes.
"Em novembro, ele deu dois infartos. Um em uma terça, na outra terça teve outro", relatou a filha Shelda, detalhando o momento crítico em que o coração chegou a operar com apenas 16%. "Ele estava muito inchado, bem debilitado e cansado". Após a constatação de que um resincronizador não seria suficiente, a transferência para Barretos tornou-se a única saída.
A chegada em Barretos ocorreu em 10 de janeiro. Após uma bateria de exames no Hospital de Amor Nossa Senhora, Clóvis entrou na lista oficial de transplante em 24 de janeiro.
A surpresa veio dois dias depois. "Na segunda-feira à noite (dia 26), a gente recebeu a notícia de que Deus tinha mandado um coração novo para ele. Um coração totalmente bom, de um homem de 27 anos, compatível com ele", contou.
A logística para que esse "presente" chegasse a tempo foi garantida pelo projeto TransplantAR Aviação Solidária. Uma aeronave Beechcraft Baron G58, do Grupo Frigoestrela, buscou o órgão captado no Hospital de Base de Rio Preto às 10h37, pousando em Barretos para que a cirurgia fosse realizada com sucesso.
O TransplantAR é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o IBA (Instituto Brasileiro de Aviação), que tem como objetivo utilizar aeronaves privadas para o transporte de órgãos destinados a transplantes.
O programa foi lançado em 2024 para resolver um dos maiores desafios na área de transplantes: a logística de captação de órgãos, que muitas vezes é dificultada pela falta de transporte adequado.
Sigilo
Os nomes completos do paciente e de seus familiares foram preservados nesta reportagem, a pedido do hospital, em respeito ao sigilo entre doador e receptor.
