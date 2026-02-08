A jornada de Clóvis, um francano de 52 anos, é uma mistura de urgência médica e o que sua família chama de “um presente de Deus”. Em 27 de janeiro, ele passou por uma cirurgia complexa em Barretos para receber um novo coração, transportado de Rio Preto por um jato particular. A rapidez do processo, com 48 horas na lista de espera, trouxe esperança renovada para a família que acompanhava o declínio de sua saúde desde 2020.

A rotina de Clóvis em Franca mudou drasticamente há quatro anos, quando descobriu que seu coração funcionava com apenas 22% da capacidade. Apesar das limitações, ele mantinha uma vida ativa até setembro do ano passado, quando as internações na Santa Casa de Franca e no Hospital do Coração se tornaram frequentes.

"Em novembro, ele deu dois infartos. Um em uma terça, na outra terça teve outro", relatou a filha Shelda, detalhando o momento crítico em que o coração chegou a operar com apenas 16%. "Ele estava muito inchado, bem debilitado e cansado". Após a constatação de que um resincronizador não seria suficiente, a transferência para Barretos tornou-se a única saída.