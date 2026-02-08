Foi identificado como Jeferson Paixão de Almeida, de 30 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado, 7, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), no sentido Franca–Ribeirão Preto, nas proximidades da base da concessionária Arteris ViaPaulista.

De acordo com as informações apuradas no local, Jeferson pilotava uma motocicleta quando bateu na traseira de um Renault Kwid preto. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e caiu sobre a pista. Na sequência, ele foi atingido por um caminhão que vinha logo atrás.

A motocicleta ficou presa embaixo do caminhão. O motorista do caminhão relatou às autoridades que tentou frear, mas, devido à rapidez da situação, não conseguiu evitar o atropelamento da moto caída no asfalto. O caminhão havia saído de Araxá (MG), passaria por Casa Branca (SP) e tinha como destino final Curitiba (PR).