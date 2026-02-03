A Prefeitura de Patrocínio Paulista divulgou a programação oficial do PatroFolia 2026, o retorno do carnaval no município, que será realizado na praça central. O evento gratuito promete reunir moradores e visitantes durante os três dias de festa.

A programação começa no sábado, 14, com apresentações musicais, a partir das 20h30, da Banda TEED. Na sequência, às 23h30, a Escola de Samba Ases do Ritmo sobe ao palco para animar o público.

No domingo, 15, o carnaval terá uma programação especial durante o dia. A matinê começa às 13h, com a Banda Prefixo de Verão. À noite, a festa continua com a Banda Los Amigos, a partir das 20h30, seguida novamente pela apresentação da Escola de Samba Ases do Ritmo, às 23h30.