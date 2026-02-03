03 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FOLIA

Patrocínio Paulista terá carnaval de graça; veja programação

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Banda TEED faz abertura do PatroFolia 2026, no dia 14 de fevereiro
Banda TEED faz abertura do PatroFolia 2026, no dia 14 de fevereiro

A Prefeitura de Patrocínio Paulista divulgou a programação oficial do PatroFolia 2026, o retorno do carnaval no município, que será realizado na praça central. O evento gratuito promete reunir moradores e visitantes durante os três dias de festa.

A programação começa no sábado, 14, com apresentações musicais, a partir das 20h30, da Banda TEED. Na sequência, às 23h30, a Escola de Samba Ases do Ritmo sobe ao palco para animar o público.

No domingo, 15, o carnaval terá uma programação especial durante o dia. A matinê começa às 13h, com a Banda Prefixo de Verão. À noite, a festa continua com a Banda Los Amigos, a partir das 20h30, seguida novamente pela apresentação da Escola de Samba Ases do Ritmo, às 23h30.

Encerrando a programação, na segunda-feira, 16, o público poderá acompanhar shows da Banda Lemon, a partir das 20h30. Mais uma vez, a Escola de Samba Ases do Ritmo se apresenta às 23h30, garantindo o clima de carnaval até o último dia do evento.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários