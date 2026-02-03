Após participar da Copa Super 8, o Sesi Franca retoma a disputa do NBB (Novo Basquete Brasil) contra o Paulistano. O confronto será na noite desta terça-feira, 3, às 20h, no ginásio Pedrocão, em Franca.

A equipe francana, comandada por Helinho Garcia, está na segunda colocação na classificação, com 19 vitórias e 4 derrotas, em 23 jogos. O time paulistano dirigido por Demétrius ocupa a 8ª posição com 13 vitórias e 9 derrotas, em 22 partidas.

Helinho não contará com o time completo nesta terça-feira. O ala/pivô Lucas Dias segue em tratamento devido a uma lesão no joelho direito e está vetado. O atleta chegou a jogar 8 minutos contra o Pinheiros, pelas semifinais do Super 8, mas não enfrenta o Paulistano.