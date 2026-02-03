Após participar da Copa Super 8, o Sesi Franca retoma a disputa do NBB (Novo Basquete Brasil) contra o Paulistano. O confronto será na noite desta terça-feira, 3, às 20h, no ginásio Pedrocão, em Franca.
A equipe francana, comandada por Helinho Garcia, está na segunda colocação na classificação, com 19 vitórias e 4 derrotas, em 23 jogos. O time paulistano dirigido por Demétrius ocupa a 8ª posição com 13 vitórias e 9 derrotas, em 22 partidas.
Helinho não contará com o time completo nesta terça-feira. O ala/pivô Lucas Dias segue em tratamento devido a uma lesão no joelho direito e está vetado. O atleta chegou a jogar 8 minutos contra o Pinheiros, pelas semifinais do Super 8, mas não enfrenta o Paulistano.
Já o pivô Felício, também lesionado no joelho e tornozelo esquerdo, é dúvida para a partida. Ele também jogou alguns minutos no sacrifício ante o Pinheiros, mas não está totalmente recuperado.
Helinho destacou que o time ganhou três dias para treinar após a eliminação no Super 8 e disse que uma vitória contra o Paulistano será importante para a equipe que jogará na Argentina, neste fim de semana, pela BCLA (Champions League Américas).
“Tivemos três dias de treinos, que é difícil de acontecer pelo número de jogos que a gente vem tendo nesta temporada. A gente experimentou um crescimento grande, com algumas variações que eu gostaria de colocar dentro daquilo que a gente já faz. Vamos buscar a vitória contra o Paulistano e posteriormente viajar para a Argentina em busca do primeiro lugar da BCLA”.
Os jogos do Sesi Franca pela BCLA, na Argentina, serão neste sábado, 7, e domingo, 8, contra o Instituto, de Córdoba, e Universidad de Chile, respectivamente. Brasileiros e argentinos, com sete pontos cada um, vão decidir quem ficará com a primeira colocação no Grupo D. A equipe chilena, com 4 pontos, apenas cumprirá tabela.
