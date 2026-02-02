O atacante Estêvão, joia francana e destaque do Chelsea, já está de volta à Londres, na Inglaterra, após uma passagem relâmpago por sua terra natal, Franca. O jogador, que desfalcou os Blues na vitória por 3 a 2 contra o West Ham no último sábado, 31, viajou ao Brasil com autorização especial do clube para visitar sua avó, Gonçala Cardoso Gonçalves, de 86 anos.

Segundo apuração do portal GCN/Sampi, a vinda de Estêvão foi motivada pelo agravamento do estado de saúde de Dona Gonçala, que luta contra um câncer no intestino e está sob cuidados médicos em Franca. O pai do jogador, Ivo Gonçalves, já estava na cidade acompanhando a situação antes mesmo da chegada do filho.

Apesar do quadro de saúde da avó ainda ser considerado bastante delicado, a visita de Estêvão durou apenas o período da dispensa do último jogo da Premier League. Na manhã desta segunda-feira, 2, a informação é de que o atacante e seu pai já embarcaram de volta para a Europa.

Decisão contra o Arsenal