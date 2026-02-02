Dois cães de porte pequeno, um preto de pelos baixos e um branco com pelos médios, foram resgatados em situação de maus-tratos na manhã desta segunda-feira, 2, no bairro Jardim Vera Cruz 2, em Franca. Os animais estavam amarrados a correntes curtas, sem espaço para locomoção, expostos à chuva, sem alimentação e utilizando água da chuva como única forma de hidratação.
A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na rua Antônio Maranha, após denúncias anônimas informarem a situação dos animais. Policiais civis se deslocaram até o endereço e, ao chegarem ao local, confirmaram as denúncias.
No momento da abordagem, chovia, e os dois cachorros estavam do lado de fora da casa, presos por cordas e correntes muito curtas, sem abrigo adequado. Segundo os agentes, o local apresentava sinais de que os animais estavam naquela condição há bastante tempo, o que pôde ser constatado pelo estado das correntes e do ambiente, em desacordo com a versão apresentada pela moradora.
A proprietária do imóvel, uma aposentada de 70 anos, abriu o portão aos policiais e afirmou que aquele seria o primeiro dia em que os cães estariam amarrados. No entanto, as evidências encontradas no local indicam que os animais vinham sendo mantidos daquela forma há mais tempo.
“Os animais estavam amarrados a uma corda e a uma corrente muito curtas, sem espaço para movimentação, expostos à chuva e ao sol, além de não terem comida. A única água disponível era a da chuva. Agora essa senhora precisará ir até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) para esclarecimentos, mesmo relutando”, relatou um dos policiais envolvidos na ocorrência.
A advogada animalista Maysa Kaluf, que acompanhou o resgate junto aos policiais civis, destacou a gravidade da situação. “A dona da casa afirmou que os animais ficam assim e que isso não seria maus-tratos, o que não procede. A situação encontrada caracteriza, sim, maus-tratos”, afirmou.
Durante o resgate, os dois cães foram colocados na carroceria da viatura da Polícia Civil, acompanhados por um policial que permaneceu com eles para garantir a segurança e o bem-estar dos animais durante o deslocamento.
A filha da proprietária, que chegou à residência durante a ação, assumiu a responsabilidade pelos cães e foi encaminhada à CPJ, onde prestará esclarecimentos ao delegado responsável pelo caso. A condução ocorreu após resistência inicial e relutância em colaborar. Após ser ouvida pelo delegado, a mulher foi presa em flagrante.
Os animais foram levados para atendimento veterinário, onde passarão por avaliação completa de saúde. Após os cuidados necessários, ambos serão encaminhados para adoção responsável.
O caso segue sob apuração das autoridades.
