Dois cães de porte pequeno, um preto de pelos baixos e um branco com pelos médios, foram resgatados em situação de maus-tratos na manhã desta segunda-feira, 2, no bairro Jardim Vera Cruz 2, em Franca. Os animais estavam amarrados a correntes curtas, sem espaço para locomoção, expostos à chuva, sem alimentação e utilizando água da chuva como única forma de hidratação.

A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na rua Antônio Maranha, após denúncias anônimas informarem a situação dos animais. Policiais civis se deslocaram até o endereço e, ao chegarem ao local, confirmaram as denúncias.

No momento da abordagem, chovia, e os dois cachorros estavam do lado de fora da casa, presos por cordas e correntes muito curtas, sem abrigo adequado. Segundo os agentes, o local apresentava sinais de que os animais estavam naquela condição há bastante tempo, o que pôde ser constatado pelo estado das correntes e do ambiente, em desacordo com a versão apresentada pela moradora.