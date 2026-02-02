Morreu em Franca, neste domingo, 1º, o médico urologista Normando de Andrade, aos 73 anos de idade. Ele deixa mulher e filhos. Normando vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo. Além de trabalhar em sua clínica, atendeu por muitos anos no antigo Hospital Regional.

Familiares e amigos usaram as redes sociais para postar mensagem de carinho e de pesar. “Foi meu médico. Muito humilde e generoso”, escreveu Reilda Cesar. “Recebo com profunda tristeza essa notícia. Normando foi um amigo querido dos tempos de juventude e médico respeitado”, postou Maria Luisa Franca Almeida. "Querido colega de profissão, de tantos anos no Hospital Regional. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, destacou Ana Paula Engler Goulart. “Deixará saudade. Ótimo profissional, sempre sorridente e educado”, escreveu João Roberto Gomes.

O amigo de longa data José Celso Ramos, o Bota, também destacou o ser humano Normando. “Era daqueles médicos fantásticos. Era uma pessoa boníssima, em uma época usou suspensórios e um chapéu. Uma pessoa maravilhosa”.