Os francanos devem manter o guarda-chuva à mão durante toda esta semana. De acordo com os dados meteorológicos da Climatempo, a combinação de sol com nuvens e pancadas de chuva rápidas será a tônica dos próximos dias, com destaque para a alta umidade do ar, que deve atingir 100%.

Esta segunda-feira, 2, começou com características típicas de verão úmido: chuva fraca e neblina cobriram diversos pontos da cidade nas primeiras horas da manhã. A previsão para o dia indica máxima de 26°C e chuvas rápidas que podem ocorrer a qualquer momento. Em relação à chuva, estão previstos 8 mm.

Entre terça e quinta-feira, os termômetros devem variar entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C. O volume de chuva tende a aumentar gradualmente, com a terça-feira, 3, registrando 9,5 mm; a quarta-feira, 4, um acumulado previsto de 14,1 mm; e com a quinta-feira, 5, registrando 9,2 mm.