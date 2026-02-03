O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), anunciou que a Prefeitura vai assumir a segurança do antigo prédio da Unesp a partir de março deste ano. O imóvel, que está fechado há mais de cinco anos e em situação precária, deve abrigar uma unidade do Instituto Técnico Federal.
Alexandre recebeu, na semana passada, em seu gabinete o diretor em exercício da Unesp Franca, Murilo Gaspardo, e o assessor da reitoria da Universidade, José Afonso Carrijo.
“A gente começa já a assumir a segurança do prédio a partir de março e para o Instituto Técnico Federal ser instalado no prédio da Unesp, no centro da cidade”, disse o prefeito, na última terça-feira, 27.
Alexandre destacou ainda que a vinda do Instituto Federal é "organizada e capitaneada" pelo vereador Gilson Pelizaro (PT) e pelos deputados federais Arlindo Chinaglia (PT) e Nilto Tatto (PT).
A reportagem procurou a Prefeitura para saber em que fase está o projeto e qual seria o esquema de segurança no prédio. Em nota, a Prefeitura apenas respondeu: “Os detalhes estão sendo ajustados, em conjunto com o Governo Federal e a Unesp”.
O Instituto Técnico Federal
O projeto do instituto Técnico Federal é resultado de parcerias entre a Prefeitura de Franca e o Ministério da Educação, com o objetivo de oferecer qualificação profissional, incluindo áreas como engenharia e tecnologia, para aumentar a competitividade das empresas e gerar empregos na região. A implantação do Instituto na cidade foi anunciada em julho de 2025.
