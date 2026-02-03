O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), anunciou que a Prefeitura vai assumir a segurança do antigo prédio da Unesp a partir de março deste ano. O imóvel, que está fechado há mais de cinco anos e em situação precária, deve abrigar uma unidade do Instituto Técnico Federal.

Alexandre recebeu, na semana passada, em seu gabinete o diretor em exercício da Unesp Franca, Murilo Gaspardo, e o assessor da reitoria da Universidade, José Afonso Carrijo.

“A gente começa já a assumir a segurança do prédio a partir de março e para o Instituto Técnico Federal ser instalado no prédio da Unesp, no centro da cidade”, disse o prefeito, na última terça-feira, 27.