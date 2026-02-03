03 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PROJETO

Prefeitura assumirá segurança da antiga Unesp no centro de Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo/GCN
Prédio antigo da Unesp deve abrigar Instituto Técnico Federal
Prédio antigo da Unesp deve abrigar Instituto Técnico Federal

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), anunciou que a Prefeitura vai assumir a segurança do antigo prédio da Unesp a partir de março deste ano. O imóvel, que está fechado há mais de cinco anos e em situação precária, deve abrigar uma unidade do Instituto Técnico Federal.

Alexandre recebeu, na semana passada, em seu gabinete o diretor em exercício da Unesp Franca, Murilo Gaspardo, e o assessor da reitoria da Universidade, José Afonso Carrijo.

“A gente começa já a assumir a segurança do prédio a partir de março e para o Instituto Técnico Federal ser instalado no prédio da Unesp, no centro da cidade”, disse o prefeito, na última terça-feira, 27.

Alexandre destacou ainda que a vinda do Instituto Federal é "organizada e capitaneada" pelo vereador Gilson Pelizaro (PT) e pelos deputados federais Arlindo Chinaglia (PT) e Nilto Tatto (PT).

A reportagem procurou a Prefeitura para saber em que fase está o projeto e qual seria o esquema de segurança no prédio. Em nota, a Prefeitura apenas respondeu: “Os detalhes estão sendo ajustados, em conjunto com o Governo Federal e a Unesp”.

O Instituto Técnico Federal

O projeto do instituto Técnico Federal é resultado de parcerias entre a Prefeitura de Franca e o Ministério da Educação, com o objetivo de oferecer qualificação profissional, incluindo áreas como engenharia e tecnologia, para aumentar a competitividade das empresas e gerar empregos na região. A implantação do Instituto na cidade foi anunciada em julho de 2025.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários