Com apenas 8 anos de idade, Fernanda Silva, a "Fernandinha", já se tornou uma pequena celebridade em Franca e região. Com uma alegria contagiante e passos cheios de energia, ela vem conquistando o público nos bailes de flashback e agora se prepara para um reconhecimento ainda maior, contando com o orgulho da mãe, a professora da rede estadual Josimara Gomes Silva Gonçalves, de 46 anos.

Recentemente, a garota recebeu uma "Carta Convite Especial" para ser coroada como Princesa Mirim 2026 no evento "Baile dos Bailes". A cerimônia, organizada pelo grupo Conexão Regional, acontecerá no dia 16 de maio de 2026, no Espaço Villa Di Granato, em Ribeirão Preto, em comemoração ao Dia Internacional da Dança.

A fama da pequena dançarina ganhou força nas redes sociais graças ao incentivo do DJ Ezequiel. Presente em todos os eventos, ele foi o responsável por filmar, apoiar e divulgar o talento de Fernandinha, ajudando a espalhar seu carisma pela internet.