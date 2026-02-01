Com apenas 8 anos de idade, Fernanda Silva, a "Fernandinha", já se tornou uma pequena celebridade em Franca e região. Com uma alegria contagiante e passos cheios de energia, ela vem conquistando o público nos bailes de flashback e agora se prepara para um reconhecimento ainda maior, contando com o orgulho da mãe, a professora da rede estadual Josimara Gomes Silva Gonçalves, de 46 anos.
Recentemente, a garota recebeu uma "Carta Convite Especial" para ser coroada como Princesa Mirim 2026 no evento "Baile dos Bailes". A cerimônia, organizada pelo grupo Conexão Regional, acontecerá no dia 16 de maio de 2026, no Espaço Villa Di Granato, em Ribeirão Preto, em comemoração ao Dia Internacional da Dança.
A fama da pequena dançarina ganhou força nas redes sociais graças ao incentivo do DJ Ezequiel. Presente em todos os eventos, ele foi o responsável por filmar, apoiar e divulgar o talento de Fernandinha, ajudando a espalhar seu carisma pela internet.
A paixão pela dança surgiu de forma espontânea há apenas cinco meses, quando Fernanda acompanhou o pai e a avó em uma aula no Castelinho. "Ela foi logo do lado da instrutora e já saiu dançando com tanta facilidade que agora não quer mais parar", conta sua mãe.
Rotina e mestres da dança
Fernandinha leva a dança a sério e é querida por todos os professores da cidade. Os instrutores de Franca fazem questão de convidá-la para participar das aulas, onde ela aprimora seus passinhos. A lista de "mestres" e incentivadores inclui nomes conhecidos do circuito local, como Lúcia, Paulo Boina, Kátia, Lívia, DJ Pim, Claus, Vitória e André Negão.
A rotina é intensa:
- Segunda-feira: Centro Comunitário da Vila São Sebastião;
- Quarta-feira: Castelinho;
- Quinta-feira: Centro Comunitário do Progresso.
Por trás da diversão, existe um propósito genuíno. Fernanda costuma dizer que seu objetivo é "ensinar as crianças a dançar para o flashback não acabar".
"Nos dias de hoje, muitos dizem que a nova geração só quer saber de redes sociais, festas e de 'viver o agora', sem pensar no futuro ou nas raízes do passado. Mas a verdade é que nem tudo está perdido - principalmente quando existe incentivo dos pais", concluiu Josimara Gomes.
