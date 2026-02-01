02 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OUSADIA

Ladrões roubam carro, comemoram em vídeo e são presos em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Franca
Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Franca

Quatro homens foram presos em flagrante após roubarem uma motorista de aplicativo em Franca, na região norte. O crime aconteceu no Jardim Luiza na sexta-feira, 30, e chamou a atenção pela ousadia dos suspeitos, que chegaram a gravar e comemorar o assalto dentro do carro da vítima.

Segundo a Polícia Militar, o grupo solicitou uma corrida por meio de um aplicativo de transporte. Quando a motorista chegou ao local indicado, os indivíduos anunciaram o assalto, exibindo uma arma de fogo, e obrigaram a vítima a descer do veículo.

Após o roubo, os criminosos fugiram com o carro, mas acabaram abandonando o veículo nas proximidades do local do crime. O automóvel foi localizado com o auxílio de um rastreador, após o pai da vítima acessar o aplicativo de monitoramento e repassar a localização à polícia.

Durante as buscas, os policiais localizaram os quatro suspeitos na casa de um deles, no mesmo bairro onde ocorreu o assalto. Em outro imóvel, a PM encontrou e apreendeu a arma de fogo utilizada no crime.

No celular de um dos detidos, os policiais também encontraram um vídeo gravado por um dos criminosos. Ele aparece filmando o comparsa dentro do carro roubado, exibindo e manuseando a arma, enquanto o grupo comemora a ação.

Os quatro homens foram reconhecidos pela vítima e encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Franca. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante, e os suspeitos foram levados à cadeia, onde permanecem à disposição da Justiça.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários