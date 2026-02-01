Quatro homens foram presos em flagrante após roubarem uma motorista de aplicativo em Franca, na região norte. O crime aconteceu no Jardim Luiza na sexta-feira, 30, e chamou a atenção pela ousadia dos suspeitos, que chegaram a gravar e comemorar o assalto dentro do carro da vítima.

Segundo a Polícia Militar, o grupo solicitou uma corrida por meio de um aplicativo de transporte. Quando a motorista chegou ao local indicado, os indivíduos anunciaram o assalto, exibindo uma arma de fogo, e obrigaram a vítima a descer do veículo.

Após o roubo, os criminosos fugiram com o carro, mas acabaram abandonando o veículo nas proximidades do local do crime. O automóvel foi localizado com o auxílio de um rastreador, após o pai da vítima acessar o aplicativo de monitoramento e repassar a localização à polícia.