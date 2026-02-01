Quatro homens foram presos em flagrante após roubarem uma motorista de aplicativo em Franca, na região norte. O crime aconteceu no Jardim Luiza na sexta-feira, 30, e chamou a atenção pela ousadia dos suspeitos, que chegaram a gravar e comemorar o assalto dentro do carro da vítima.
Segundo a Polícia Militar, o grupo solicitou uma corrida por meio de um aplicativo de transporte. Quando a motorista chegou ao local indicado, os indivíduos anunciaram o assalto, exibindo uma arma de fogo, e obrigaram a vítima a descer do veículo.
Após o roubo, os criminosos fugiram com o carro, mas acabaram abandonando o veículo nas proximidades do local do crime. O automóvel foi localizado com o auxílio de um rastreador, após o pai da vítima acessar o aplicativo de monitoramento e repassar a localização à polícia.
Durante as buscas, os policiais localizaram os quatro suspeitos na casa de um deles, no mesmo bairro onde ocorreu o assalto. Em outro imóvel, a PM encontrou e apreendeu a arma de fogo utilizada no crime.
No celular de um dos detidos, os policiais também encontraram um vídeo gravado por um dos criminosos. Ele aparece filmando o comparsa dentro do carro roubado, exibindo e manuseando a arma, enquanto o grupo comemora a ação.
Os quatro homens foram reconhecidos pela vítima e encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Franca. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante, e os suspeitos foram levados à cadeia, onde permanecem à disposição da Justiça.
