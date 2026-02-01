Franca anunciou a abertura de um processo licitatório visando a realização de importantes melhorias na infraestrutura do Jardim Martins, zona oeste da cidade. O projeto prevê a pavimentação de ruas que ainda necessitam de asfalto e a implantação de calçadas padronizadas para garantir a segurança dos pedestres.
Segundo o edital, a pavimentação asfáltica contemplará vias importantes do bairro, como a Rua dos Aymores e a Rua dos Guaianases, atendendo a uma demanda antiga por melhor mobilidade na região.
Além do asfalto, o bairro receberá o programa "Calçada Segura", que foca na acessibilidade e padronização dos passeios públicos. As obras de calçamento abrangerão a Rua dos Tupiniquins, Rua dos Tupinambás e Rua dos Guaranis.
As empresas interessadas em executar as obras têm até às 9h30 do dia 11 de fevereiro para enviar suas propostas. O processo é eletrônico e deve ser feito através do Portal de Compras Públicas.
O edital completo com todas as regras e critérios técnicos já está disponível para consulta online, basta clicar aqui.
