Franca anunciou a abertura de um processo licitatório visando a realização de importantes melhorias na infraestrutura do Jardim Martins, zona oeste da cidade. O projeto prevê a pavimentação de ruas que ainda necessitam de asfalto e a implantação de calçadas padronizadas para garantir a segurança dos pedestres.

Segundo o edital, a pavimentação asfáltica contemplará vias importantes do bairro, como a Rua dos Aymores e a Rua dos Guaianases, atendendo a uma demanda antiga por melhor mobilidade na região.

Além do asfalto, o bairro receberá o programa "Calçada Segura", que foca na acessibilidade e padronização dos passeios públicos. As obras de calçamento abrangerão a Rua dos Tupiniquins, Rua dos Tupinambás e Rua dos Guaranis.