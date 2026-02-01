Duas escolas estaduais em Franca vão iniciar o ano letivo de 2026 integrando o programa de escolas cívico-militares. São mais de 800 estudantes que irão fazer parte do novo sistema de administração escolar na cidade.

Inicialmente, a Escola Estadual “Professor Antônio Fachada” havia sido a selecionada para a alteração da administração, porém, em agosto de 2025, a Escola Estadual “Sudário Ferreira” foi integrada entre as 100 unidades do Programa de Escola Cívico-militar por conta da saída da unidade em Cajati (SP), que não recebeu inscrições de militares interessados em atuar na gestão escolar.

As duas escolas somam de Franca, no total, 810 estudantes matriculados no sistema cívico-militar para 2026, sendo 430 alunos na "Antônio Fachada" e 380 alunos na "Sudário Ferreira".

Como vão funcionar as escolas cívico-militar?