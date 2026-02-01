Duas escolas estaduais em Franca vão iniciar o ano letivo de 2026 integrando o programa de escolas cívico-militares. São mais de 800 estudantes que irão fazer parte do novo sistema de administração escolar na cidade.
Inicialmente, a Escola Estadual “Professor Antônio Fachada” havia sido a selecionada para a alteração da administração, porém, em agosto de 2025, a Escola Estadual “Sudário Ferreira” foi integrada entre as 100 unidades do Programa de Escola Cívico-militar por conta da saída da unidade em Cajati (SP), que não recebeu inscrições de militares interessados em atuar na gestão escolar.
As duas escolas somam de Franca, no total, 810 estudantes matriculados no sistema cívico-militar para 2026, sendo 430 alunos na "Antônio Fachada" e 380 alunos na "Sudário Ferreira".
Como vão funcionar as escolas cívico-militar?
Após três sessões de consulta pública com a comunidade escolar (estudantes, professores, diretores, professores e funcionários), as escolas cívico-militar passam a funcionar em 2026, oferecendo vagas no ensino fundamental e médio.
As unidades seguirão o Currículo Paulista, comum a toda a rede estadual, com uma gestão que conta com apoio de monitores, monitores-chefe na segurança, disciplina, acolhimento e a promoção de valores cívicos.
O Estado ainda reforça que os militares do programa serão avaliados periodicamente, por diretores e alunos, e submetidos ao processo semestral de avaliação de desempenho.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.