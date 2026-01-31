O atacante Estêvão, natural de Franca e atual destaque do Chelsea, ficou de fora da partida deste sábado, 31, contra o West Ham, válida pela 24ª rodada da Premier League. O motivo da ausência, tratado inicialmente como "problemas pessoais" pela imprensa britânica, é nobre e delicado: o jogador viajou ao Brasil para visitar sua avó, que se encontra acamada.

Estêvão vinha sendo titular na equipe comandada por Liam Rosenior, mas não apareceu na lista de relacionados para o clássico londrino no Stamford Bridge. O jornalista Kieran Gill, do "Daily Mail", reportou a ausência antes do jogo, citando o retorno do atleta ao seu país natal, sem detalhar as razões. Para o seu lugar, foi escalado Alejandro Garnacho.

Entretanto, segundo apuração do portal GCN/Sampi, o retorno do craque ao Brasil tem como objetivo acompanhar de perto o estado de saúde de sua avó, Gonçala Cardoso Gonçalves, de 86 anos. Ela realiza tratamento contra um câncer no intestino e teria tido um agravamento em seu quadro.