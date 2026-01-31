O atacante Estêvão, natural de Franca e atual destaque do Chelsea, ficou de fora da partida deste sábado, 31, contra o West Ham, válida pela 24ª rodada da Premier League. O motivo da ausência, tratado inicialmente como "problemas pessoais" pela imprensa britânica, é nobre e delicado: o jogador viajou ao Brasil para visitar sua avó, que se encontra acamada.
Estêvão vinha sendo titular na equipe comandada por Liam Rosenior, mas não apareceu na lista de relacionados para o clássico londrino no Stamford Bridge. O jornalista Kieran Gill, do "Daily Mail", reportou a ausência antes do jogo, citando o retorno do atleta ao seu país natal, sem detalhar as razões. Para o seu lugar, foi escalado Alejandro Garnacho.
Entretanto, segundo apuração do portal GCN/Sampi, o retorno do craque ao Brasil tem como objetivo acompanhar de perto o estado de saúde de sua avó, Gonçala Cardoso Gonçalves, de 86 anos. Ela realiza tratamento contra um câncer no intestino e teria tido um agravamento em seu quadro.
Recentemente, o jogador demonstrou sua preocupação e carinho não apenas com a família, mas com o Hospital do Câncer de Franca, onde a avó fez tratamento.
Em vídeo divulgado pelo Grupo Santa Casa de Franca, Estêvão fez um apelo por doações para o hospital, ressaltando o trabalho vital realizado pela unidade que atende pacientes de mais de 20 cidades. “Creio que Deus vai abençoar a gente em ajudar essa instituição”, declarou o atleta na ocasião.
Enquanto, Estêvão vinha para o país natal, o Chelsea venceu o clássico em casa por 3 a 2, chegando a 4ª posição do campeonato inglês.
francano 1 dia atrasParabéns, precisamos de pessoas exemplares como vc, sempre valorizando a família. Um fraterno abraço.
-
Augusto 1 dia atrasDeus te abençoe Estevão. Concerteza você será no Futuro o melhor jogador do mundo !!