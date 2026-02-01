Desde muito cedo, Flávia de Andrade Cintra sabia exatamente onde queria chegar. Aos 23 anos, ela carrega uma história marcada por persistência, fé e renúncias - uma trajetória que, após cinco anos de cursinho preparatório, culminou na tão sonhada aprovação em medicina. A estudante acordou às 5h da manhã da última quinta-feira, 29, e viu que tinha conquistado a vaga na UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Passos), em quinto lugar, através um processo seletivo que oferecia apenas dez vagas.
“Para mim, a medicina sempre foi uma certeza. Desde muito pequena eu já falava que queria ser médica”, relembra. Criada em um ambiente de incentivo, Flávia destaca o papel fundamental da família. “Graças a Deus meus pais sempre acreditaram nesses sonhos junto comigo, sempre me apoiaram, sempre investiram em mim.”
Aluna do Colégio Monteiro Lobato, Flávia concluiu o ensino médio em 2020, em meio ao cenário mais crítico da pandemia. O ensino remoto, o isolamento e a insegurança daquele período deixaram marcas. “Foi um contexto caótico de quarentena, estudo online, e isso acabou me prejudicando bastante em relação aos estudos”, conta.
A conquista ganha ainda mais significado quando se olha para trás. Foram cinco anos de cursinho, marcados por escolhas difíceis. Ao longo do caminho, Flávia chegou a ser aprovada em medicina no Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), em 13° lugar, além de outros cursos e universidades renomadas, como nutrição na UFU (Universidade Federal de Uberlândia) e medicina veterinária na Unimontes (Universidade de Montes Claros) e na USP (Universidade de São Paulo). Ainda assim, o coração falava mais alto. “Eu não conseguia me ver fazendo outra coisa senão a medicina.
Entre os momentos mais duros da jornada, 2024 ocupa um lugar especial. Naquele ano, o avô de Flávia foi diagnosticado com câncer colorretal. A coincidência de datas tornou tudo ainda mais pesado. “No primeiro dia do Enem de 2024, meu avô estava passando por uma cirurgia que retirou cerca de 40 centímetros do intestino”, lembra. Ele realizava o tratamento no Hospital do Amor, em Barretos, enquanto ela permanecia em Franca, estudando e fazendo provas “com a cabeça em outro lugar”.
Apesar de ter ido muito bem no Enem daquele ano, a aprovação não veio. “Por cerca de um ponto, não foi suficiente.” A lista não rodou, e a frustração foi profunda. Mais um ano de cursinho, mais um teste de resistência.
Mesmo assim, desistir nunca foi uma opção. Vieram as frustrações, a ansiedade e, ainda assim, a decisão de continuar. “Eu sabia que faltava realmente muito pouco pra minha aprovação”, diz. Em 2025, a estudante optou por estudar de casa, de forma online, buscando preservar a saúde emocional. Para equilibrar a rotina, dividiu o tempo entre os estudos e o trabalho em home office, auxiliando a mãe, Cristiane Cintra, influenciadora digital, na produção e edição de vídeos.
O ano decisivo também foi um dos mais difíceis. O Enem de 2025 veio cercado de polêmicas, com vazamento de questões, anulação de provas e um Sisu ainda mais concorrido, permitindo o uso de notas de até três anos. “Foi realmente um período muito angustiante”, admite. Ainda assim, Flávia se manteve firme. “Eu me mantive com Deus, na minha fé, sabia que ia dar certo e de fato deu.”
A aprovação veio na Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Passos, com média de 803,75 pontos, em quinto lugar, em um curso que oferecia apenas dez vagas. A nota de corte era de 798,94.
Para a mãe, Cristiane Cintra, a vitória da filha também é a coroação de uma caminhada silenciosa e cheia de fé. “Foram cinco anos de luta, de espera, de lágrimas escondidas, de oração silenciosa. Teve dia que parecia impossível, mas Deus nunca soltou a nossa mão”, diz Cristiane. “Como mãe, meu coração transborda de orgulho, gratidão e amor. Valeu a pena confiar, esperar e continuar acreditando.”
O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é um programa do governo brasileiro que usa a nota do Enem para selecionar grauitamente estudantes para universidades e institutos federais e estaduais de ensino superior. Foi através do programa que a estudante conquistou a vaga.
Flávia irá fazer a matrícula semana que vem em Passsos (MG). Segundo a mãe, a família tem parentes na cidade, o que vai facilitar bastante a mudança para a cidade, além de ser perto de Franca.
