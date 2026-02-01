Desde muito cedo, Flávia de Andrade Cintra sabia exatamente onde queria chegar. Aos 23 anos, ela carrega uma história marcada por persistência, fé e renúncias - uma trajetória que, após cinco anos de cursinho preparatório, culminou na tão sonhada aprovação em medicina. A estudante acordou às 5h da manhã da última quinta-feira, 29, e viu que tinha conquistado a vaga na UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Passos), em quinto lugar, através um processo seletivo que oferecia apenas dez vagas.

“Para mim, a medicina sempre foi uma certeza. Desde muito pequena eu já falava que queria ser médica”, relembra. Criada em um ambiente de incentivo, Flávia destaca o papel fundamental da família. “Graças a Deus meus pais sempre acreditaram nesses sonhos junto comigo, sempre me apoiaram, sempre investiram em mim.”

Aluna do Colégio Monteiro Lobato, Flávia concluiu o ensino médio em 2020, em meio ao cenário mais crítico da pandemia. O ensino remoto, o isolamento e a insegurança daquele período deixaram marcas. “Foi um contexto caótico de quarentena, estudo online, e isso acabou me prejudicando bastante em relação aos estudos”, conta.