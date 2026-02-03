03 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VEJA COMO RESOLVER

Protestos de dívidas com IPVA sobem quase 400% em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Joédson Alves/Agência Brasil
18 mil francanos já pagaram, mas seguem protestados
18 mil francanos já pagaram, mas seguem protestados

Com o início do calendário de pagamento do IPVA 2026, um levantamento da PGE (Procuradoria Geral do Estado) acende um alerta para os motoristas de Franca. Desde 2012, a cidade já acumula 93,4 mil dívidas de IPVA encaminhadas para protesto em Cartório, totalizando um montante de R$ 615,2 milhões.

O crescimento dos protestos foi vertiginoso no último ano. Somente em 2025, foram registradas 32,7 mil dívidas protestadas em Franca - um aumento de 399,5% em comparação às 6,5 mil ocorrências de 2024. Em termos financeiros, o valor devido saltou de R$ 43,5 milhões para R$ 212 milhões no mesmo período.

Um dado curioso revela que 18,3 mil dívidas em Franca já foram quitadas junto à Fazenda Estadual, mas os proprietários continuam com o nome restrito. Isso acontece porque, após pagar o imposto, o contribuinte esquece de solicitar o cancelamento do protesto e pagar as taxas cartorárias. Esse grupo soma R$ 29,1 milhões em valores já arrecadados, mas ainda pendentes de regularização nos cartórios.

Estar com o IPVA protestado impede o acesso a financiamentos, empréstimos e gera restrições de crédito. "O protesto é uma ferramenta eficiente para o Estado recuperar valores sem sobrecarregar o Judiciário", explica Alexandre Arcaro, presidente do IEPTB/SP.

Como limpar o nome:

  1. Acesse o site oficial: www.protestosp.com.br
  2. Consulte gratuitamente pelo CPF ou CNPJ.
  3. Se houver débito, o pagamento da dívida e das taxas pode ser feito via PIX ou boleto.
  4. Após o pagamento, o nome é limpo em até cinco dias úteis.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários