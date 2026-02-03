Com o início do calendário de pagamento do IPVA 2026, um levantamento da PGE (Procuradoria Geral do Estado) acende um alerta para os motoristas de Franca. Desde 2012, a cidade já acumula 93,4 mil dívidas de IPVA encaminhadas para protesto em Cartório, totalizando um montante de R$ 615,2 milhões.

O crescimento dos protestos foi vertiginoso no último ano. Somente em 2025, foram registradas 32,7 mil dívidas protestadas em Franca - um aumento de 399,5% em comparação às 6,5 mil ocorrências de 2024. Em termos financeiros, o valor devido saltou de R$ 43,5 milhões para R$ 212 milhões no mesmo período.

Um dado curioso revela que 18,3 mil dívidas em Franca já foram quitadas junto à Fazenda Estadual, mas os proprietários continuam com o nome restrito. Isso acontece porque, após pagar o imposto, o contribuinte esquece de solicitar o cancelamento do protesto e pagar as taxas cartorárias. Esse grupo soma R$ 29,1 milhões em valores já arrecadados, mas ainda pendentes de regularização nos cartórios.