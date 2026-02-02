O Empregos ACIF – plataforma da Associação do Comércio e Indústria de Franca – está com mais de 70 vagas disponíveis em diversas áreas como vendas, e-commerce, contábil, atendimento ao público, marketing, limpeza, cozinha, indústria e muito mais. Só no último ano, o Empregos ACIF encaminhou mais de 450 profissionais para o mercado de trabalho, em 2025.

Os interessados devem entrar no site www.acifranca.com.br, escolher no mural de vagas as que se enquadram ao seu perfil profissional e enviar seu currículo de forma gratuita, como explica a coordenadora do Empregos ACIF, Danila Sartório.

“É um processo simples e fácil. Basta verificar as especificações da vaga e entrar em contato com a empresa pelos emails e telefones indicados. É uma excelente oportunidade para quem quer renovar as metas de 2026 e dar um novo rumo à carreira”, diz.

Para aumentar as chances de contratação, o Empregos ACIF também separou algumas orientações importantes aos candidatos:

Atualize seu currículo: mantenha as informações claras, objetivas e com dados de contato corretos;

Leia atentamente a descrição da vaga: personalize o currículo de acordo com os requisitos de cada oportunidade;

Pesquise sobre a empresa: conhecer a cultura e os valores demonstra interesse e preparo durante as entrevistas;

Mostre atitude: além da habilidade técnica, postura, pontualidade e vontade de aprender fazem a diferença.

Empresas interessadas em divulgar suas vagas no mercado de trabalho por meio do Empregos ACIF podem entrar em contato pelo telefone (16) 3711-1722.