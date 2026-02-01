O Rio de Janeiro continua lindo e tive a sorte de passar dias incríveis na companhia dos meus amigos Luciano Marques, gerente da Nave Mãe do Magalu e Thiago Esteffanato, jornalista. Aproveitamos a bela praia de Ipanema, feijoada com o belo samba da Salgueiro e o Jardim Botânico, sempre acompanhados de um choppinho Brahma e da boa gastronomia carioca para celebrar o aniversário do Marques. Para fechar com chave de ouro, recebemos um convite especial para assistir à incrível Beth Goulart no teatro. Foi uma experiência memorável!

Assistir à peça "Simplesmente eu, Clarice Lispector" foi uma experiência transformadora. A interpretação sensível e brilhante da multiartista Beth Goulart me transportou para o universo íntimo e profundo de Clarice. Cada palavra e gesto dela revelaram a complexidade da vida e da obra da escritora, trazendo à tona emoções que ecoam em todos nós.

Assistam

A maneira como Beth captura a essência da protagonista, com sua vulnerabilidade e força, me fez refletir sobre questões universais como amor, solidão e a busca pela identidade. A encenação é uma verdadeira celebração da literatura, e me deixou com um sentimento de gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer mais sobre essa figura tão icônica e inspiradora. É uma experiência que recomendo a todos que desejam mergulhar na alma de Clarice Lispector.

Carinho