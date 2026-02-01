Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro continua lindo e tive a sorte de passar dias incríveis na companhia dos meus amigos Luciano Marques, gerente da Nave Mãe do Magalu e Thiago Esteffanato, jornalista. Aproveitamos a bela praia de Ipanema, feijoada com o belo samba da Salgueiro e o Jardim Botânico, sempre acompanhados de um choppinho Brahma e da boa gastronomia carioca para celebrar o aniversário do Marques. Para fechar com chave de ouro, recebemos um convite especial para assistir à incrível Beth Goulart no teatro. Foi uma experiência memorável!
A Clarice de Beth
Assistir à peça "Simplesmente eu, Clarice Lispector" foi uma experiência transformadora. A interpretação sensível e brilhante da multiartista Beth Goulart me transportou para o universo íntimo e profundo de Clarice. Cada palavra e gesto dela revelaram a complexidade da vida e da obra da escritora, trazendo à tona emoções que ecoam em todos nós.
Assistam
A maneira como Beth captura a essência da protagonista, com sua vulnerabilidade e força, me fez refletir sobre questões universais como amor, solidão e a busca pela identidade. A encenação é uma verdadeira celebração da literatura, e me deixou com um sentimento de gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer mais sobre essa figura tão icônica e inspiradora. É uma experiência que recomendo a todos que desejam mergulhar na alma de Clarice Lispector.
Carinho
No domingo, dia 25 de janeiro, fomos ao teatro, que coincidentemente era o aniversário do Marques e da maravilhosa Beth. Ela nos recebeu com muito carinho, ao lado de sua sócia e amiga, Pierina Morais. Aproveitamos a ocasião para presentear a atriz com produtos francanos: um lindo sapato, café e doces caseiros. Ela amou, é claro, e essa troca de afeto deixou a noite ainda mais especial. Foi um momento perfeito, cheio de alegria e amizade!
Casal querido
Não posso deixar de enviar abraços especiais para o dinâmico e querido professor universitário, doutor Pedro G. Tosi, que celebrou sua nova idade no dia 29 de janeiro, cercado pelo amor e carinho da sempre elegante Lamia Jorge Saad Tosi. A foto do casal, radiante nos 50 anos da Noite EP, é um verdadeiro retrato de alegria e companheirismo. Que venham muitos mais anos de conquistas e celebrações juntos!
Inauguração
Karine Arnoni e Natália Santos, profissionais com mais de 10 anos de experiência clínica, inauguram sua nova clínica de psicologia no dia 5 de fevereiro. Este espaço é a concretização de um sonho compartilhado e de uma história construída a quatro mãos. A clínica foi projetada para acolher jovens, adultos e famílias, oferecendo um ambiente que combina cuidado emocional, escuta atenta e atendimento psicológico fundamentado em evidências. Com uma abordagem em Terapia Cognitivo-Comportamental, a clínica também inicia os atendimentos em Orientação Parental, um destaque especial da inauguração, que reflete o compromisso das profissionais com um cuidado que vai além do indivíduo. Desejo muito sucesso nessa nova jornada!
Parabéns
Um abraço especial para o jornalista e CEO do Grupo SAMPI de comunicação, além do nosso Portal GCN e Rádio Difusora, Corrêa Neves Júnior. Ele celebra seu aniversário no dia 4 de fevereiro, cercado pela família e fazendo o que mais ama: trabalhando. Que este novo ano traga muitas realizações e alegrias. Felicidades, Júnior!
15 anos
Recebi um convite muito especial dos fundadores da Casa de Apoio Nossa Senhora Aparecida (IANSA), Eliane Bonine e Daniel Melo, para celebrarmos os 15 anos da fundação dessa entidade que oferece serviços essenciais a pacientes em tratamento oncológico e seus familiares. É um trabalho admirável, nobre e de total credibilidade. A comemoração acontecerá no dia 2 de fevereiro, às 19h, com uma Missa de Aniversário celebrada pelo Bispo Dom Paulo Roberto Beloto, na nova sede da IANSA. Agradeço pelo convite!
Cris
Outro aniversariante muito especial do mês de janeiro é o arquiteto de decoração Cris Cintra, que assina os projetos incríveis da Dona Finna Decoração. Ele foi responsável pela decoração da Noite EP, sendo aclamado por unanimidade nos 50 anos da festa. Cris é uma pessoa extraordinária: sensível, carismático e um profissional de extremo bom gosto e credibilidade. Desejo a você toda a felicidade do mundo e que continue brilhando!
