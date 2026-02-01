Mensagem de Abertura
“O cão não ladra por valentia, mas sim, por medo. O mesmo costuma acontecer com o homem”
(A.D.)
Aniversários
Começando o segundo mês do ano com nova idade, os sobrinhos Caroline Vitória Rodrigues, Juliana e o irmão dela Guilherme Sanches Cintra, Valéria Marson e Maria do Carmo Oliveira... Amanhã, 2, médico Fernando Cesar Raimundo... Na terça, 3, meu amigo José Hilário Oliveira... Na quarta, 4, José Correa Neves Júnior, Marieta Venceslau e João Moisés Mellim... Na quinta, 5, médico André Luís de Paula Tasso, Lêda Miguel Garcia e Igor Tozzi Lima... Na sexta-feira, 6, advogado Sindoval Bertanha, colega Alex Henrique, Márcio Pires, Solange Finzeto e Jaime Borges Caetano... E no próximo sábado, 7, Nely Feitoza, Kelly Ferro e Paulo Paim. Abraço a todos.
Posse do novo reitor
Será neste domingo, 1º de fevereiro, a posse do Padre Rafael Romão como novo reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, escolhido que foi para substituir o Monsenhor José Geraldo, afastado para tratamento médico intensivo. A cerimônia será presidida pelo bispo Dom Paulo Roberto, durante a missa das 9 horas. Por essa razão, a missa das 11 horas, hoje fica suspensa. Padre José Geraldo disse que a escolha do Padre Rafael foi das mais felizes.
Parabéns, amigos
Hoje é dia de começarmos a cumprimentar e abraçar queridos amigos que estão passando para uma nova idade, começando hoje pela Maria do Carmo Oliveira, e depois de amanhã, terça-feira, seu marido o elogiado e muito conhecido alfaiate, José Hilário Oliveira. Parabéns e o abraço também aos filhos Aluízio, Fernando e Eduardo, com os queridos netos. Que todos sejam muito felizes, que eles merecem.
Dicas Práticas
Dicas para aproveitar a estação mais quente do ano, apesar das chuvas. Todo mundo sabe, mas pouca gente cumpre: tome sol antes das 10 horas ou depois das 16 horas. São horários mais seguros para a pele. Tenha calma, o bronze vem aos poucos. Divida o bronzeamento em períodos de uma hora por dia, evitando queimaduras solares e estimulando o organismo a produzir melanina. Use protetor solar, bem espalhado para que cumpra sua função. Aplicar 30 minutos antes de ficar exposto ao sol e reaplicá-lo a cada duas horas.
Pai e filho, sempre unidos
Estão em novo ciclo de vida, amigos de longa data no ramo de seguros, o experiente Alcides Viotto, e seu filho, também na mesma atividade, Marcelo Viotto. Segue daqui o nosso abraço a esses parceiros e amigos, pela data e o trabalho que realizam.
O grande Aparecido
Desde ontem o conhecido e muito querido Aparecido Maldonado Ponce está com sua idade renovada. Ele é o símbolo do amor ao trabalho e o exemplo de como é um comerciante que faz um amigo em cada freguês do seu supermercado. Um abraço ao Aparecido, esposa dona Norma, filhos e netos. E ainda, parabéns para sua neta, Mirella, que recebeu parabéns no mesmo dia. Abraço a todos.
Abraço ao Fradique
Segue daqui o abraço ao colega e amigo Fradique Alves, integrante da equipe do Portal GCN/Sampi, como um dos redatores e brilhante repórter também da equipe esportiva da Difusora. Casado com a Keila Alves, do setor de comunicação da prefeitura, e pai da linda Sofia. Parabéns, saúde, alegria e paz a todos.
Barbeiro ou cabeleireiro
Ele, certamente, é um dos mais antigos profissionais dessa atividade conhecida como barbeiro ou cabeleireiro. Falo do amigo Lázaro Salvino de Oliveira, ou Lazinho Barbeiro, ali no centro da cidade. Interessante é que ele sempre afirma ser barbeiro, já que faz a barba, mas é também cabeleireiro, pelos cortes de cabelos masculinos. O que mais interessa é que o Lazinho está sempre recebendo os amigos no seu salão, o que já faz uns 50 anos, daí a sua fiel e grande freguesia. E segue o meu abraço pelo aniversário nesta última semana.
Co-Piada
Num forró, um cara muito suado chamou a mocinha pra dançar, ela sem querer ser mal educada aceitou, mas como ele suava cada vez mais, ela falou. Reclamando:
- Você sua, hein?
E o cara todo convencido:
- Ah, vou ser seu também.
Arquivo do Tempo
Carnaval vem chegando, e a gente vai matar saudades de um tempo dos melhores, com um daqueles grupos que reunia a grande turma de foliões, muito conhecidos na cidade, naquela época dos anos 60. Confiram e descubram os que você reconhece na foto do Jair:
Pico, Ivonei, Pedrinho Molina, Doce, Zezão, Vanderlei, Landinho, Mané, Miguelzinho, Ticuba, Paulo Neyme, e muitos mais, que vocês podem identificar.
Formaram o famoso bloco “Amigos da Onça”. Todos vão se lembrar.
Mensagem Final
A infância mora em um lugar onde o tempo não corre, apenas permanece na memória. Entre risos simples, brincadeiras na rua e sonhos sem pressa, ficam as lembranças que aquecem o coração... E você... Também sente saudade dos tempos que não voltam mais?
