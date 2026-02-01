Hoje é dia de começarmos a cumprimentar e abraçar queridos amigos que estão passando para uma nova idade, começando hoje pela Maria do Carmo Oliveira, e depois de amanhã, terça-feira, seu marido o elogiado e muito conhecido alfaiate, José Hilário Oliveira. Parabéns e o abraço também aos filhos Aluízio, Fernando e Eduardo, com os queridos netos. Que todos sejam muito felizes, que eles merecem.

Dicas Práticas

Dicas para aproveitar a estação mais quente do ano, apesar das chuvas. Todo mundo sabe, mas pouca gente cumpre: tome sol antes das 10 horas ou depois das 16 horas. São horários mais seguros para a pele. Tenha calma, o bronze vem aos poucos. Divida o bronzeamento em períodos de uma hora por dia, evitando queimaduras solares e estimulando o organismo a produzir melanina. Use protetor solar, bem espalhado para que cumpra sua função. Aplicar 30 minutos antes de ficar exposto ao sol e reaplicá-lo a cada duas horas.