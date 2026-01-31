02 de fevereiro de 2026
SUSTO

Telhado de bar desaba durante jogo da várzea no Paulistano

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp/GCN
Momento em que parte do telhado desabou
Momento em que parte do telhado desabou

Frequentadores de um bar e moradores do Jardim Paulistano, na zona leste de Franca, passaram por um grande susto na tarde deste sábado, 31. Parte do telhado de um estabelecimento localizado na rua Gilberto de Aguilar, 740, acabou desabando, quase atingindo clientes e pedestres que passavam pela calçada.

O incidente ocorreu em um momento de grande movimentação na região. O bar fica localizado em frente a um campo de futebol, onde acontecia uma partida de um campeonato de várzea. Por conta do jogo, o fluxo de pessoas transitando pela rua e nos arredores do bar era alto. Ninguém ficou ferido.

A equipe do Portal GCN/Sampi esteve no local para verificar a situação. No momento da chegada da reportagem, os proprietários e frequentadores já haviam agido rapidamente: os escombros e as telhas quebradas foram removidos, a sujeira foi limpa e o clima de tensão deu lugar à normalidade, com o público voltando a se divertir no estabelecimento.

