Um cantor de Franca usou as redes sociais com um efeito de palhaço no rosto para desabafar sobre as dificuldades enfrentadas por músicos da cidade para receber cachês após apresentações em casas de show. No relato, Nenen Moura afirma que a prática de atrasar pagamentos, que antes era comum apenas em contratos com o poder público devido a questão de nota fiscal e empenho de pagamento, hoje se tornou recorrente em estabelecimentos privados como bares, casa de shows e, em alguns casos, o pagamento sequer acontece.

Segundo o artista, no passado o pagamento costumava ser feito no mesmo dia da apresentação ou, no máximo, no dia seguinte. Atualmente, porém, músicos têm esperado até sete dias, ou mais, para receber. “Você toca numa quinta-feira, por exemplo, e fica mais de sete dias para receber. A casa recebe na hora”, afirmou.

O cantor destacou ainda que há casas de show na cidade onde músicos se apresentam sem qualquer garantia de pagamento. “Você toca e, se quiser, fazer um trabalho filantrópico vai lá e faz ou semifilantrópico”, ironizou. Para ele, a situação chega a ser desrespeitosa com os profissionais da música, que atuam como prestadores de serviço.