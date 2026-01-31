Um cantor de Franca usou as redes sociais com um efeito de palhaço no rosto para desabafar sobre as dificuldades enfrentadas por músicos da cidade para receber cachês após apresentações em casas de show. No relato, Nenen Moura afirma que a prática de atrasar pagamentos, que antes era comum apenas em contratos com o poder público devido a questão de nota fiscal e empenho de pagamento, hoje se tornou recorrente em estabelecimentos privados como bares, casa de shows e, em alguns casos, o pagamento sequer acontece.
Segundo o artista, no passado o pagamento costumava ser feito no mesmo dia da apresentação ou, no máximo, no dia seguinte. Atualmente, porém, músicos têm esperado até sete dias, ou mais, para receber. “Você toca numa quinta-feira, por exemplo, e fica mais de sete dias para receber. A casa recebe na hora”, afirmou.
O cantor destacou ainda que há casas de show na cidade onde músicos se apresentam sem qualquer garantia de pagamento. “Você toca e, se quiser, fazer um trabalho filantrópico vai lá e faz ou semifilantrópico”, ironizou. Para ele, a situação chega a ser desrespeitosa com os profissionais da música, que atuam como prestadores de serviço.
No desabafo, o artista reconhece que a política de pagamento é definida pelos estabelecimentos, mas também faz uma autocrítica à própria classe. Segundo ele, a falta de união entre músicos contribui para que a prática continue. Para ele, se um fala que não faz nessas condições, sempre tem um outro que vai lá e faz.
Ele reforçou que músicos não são funcionários com salário fixo ou data definida para pagamento, mas prestadores de serviço, e comparou a situação com outras profissões. “Você não contrata um montador de móveis e paga quando dá vontade. Prestou o trabalho, recebeu. É o mínimo”, argumentou.
Ao final, o cantor fez um apelo por mais união entre os profissionais da música e criticou a lógica de rivalidade dentro da própria classe. Para ele, sem uma postura coletiva mais firme, os atrasos continuarão sendo tratados como algo normal.
Nenen Moura é o nome artístico do cantor sertanejo Valdecir Rodrigues Moura, de 36 anos. Natural do Paraná, ele cresceu em Formosa, no interior de Goiás. Casado, mudou-se para Franca em 2015 e atua no ramo da música há cerca de 20 anos. Desde que chegou à cidade, se apresenta regularmente em bares e eventos do município.
Comentários
4 Comentários
-
Showrrindo A Toa 1 dia atrasMoço do céu. Faça como eu. Cobre adiantado e caro. É só fazer um Pix. Trabalho menos, ganho mais e sem inadimplência. É aquele velho ditado popular: Ou paga ou desce. E sem choro e nem vela.
-
Prestador 1 dia atrasInfelizmente, não pagar, não cumprir ou pagar pouco são práticas inerentes a cidade. Tanto que existem fora de Franca pessoas que evitam fazer negócios na cidade, por conta disso.
-
Luis carlos sampaio 1 dia atrasÉ se lascou se já tava ruim para ele imaginem agora depois desse vídeo
-
Valdenio 1 dia atrasMoço do céu... tá é bom demais 20 anos fazendo isso (tocando na noite). Iria te dizer bem vindo ao liberalismo, ao livre mercado, a terceirização, ao serviço autônomo, ao ser empreendedor. Mas com 20 anos no ramo, cê tá é rico.