O meia-atacante francano Rhuan Batista de Souza, nascido em 2010, é o mais novo reforço das categorias de base do Clube de Regatas do Flamengo (RJ). O atleta, morador do bairro Cidade Nova, assinou um contrato de formação de três anos e já integra o elenco Sub-16 da equipe carioca. A contratação ocorre após o jovem chamar a atenção de um observador técnico (scout) durante um torneio de alto rendimento realizado em Franca, em novembro de 2025.

A trajetória de Rhuan rumo a um dos maiores clubes do país ganhou força durante a competição M2, disputada no Alcans Park. Atuando com destaque, o jogador demonstrou versatilidade - jogando tanto como meia de armação quanto pelas pontas (direita e esquerda) - e garantiu sua ida imediata para o Ninho do Urubu.

Rhuan construiu uma base sólida no futebol regional antes de chegar ao Rio de Janeiro. Sua iniciação esportiva começou cedo, aos 7 anos, no Internacional de Franca, onde permaneceu até os 13.