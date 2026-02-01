O meia-atacante francano Rhuan Batista de Souza, nascido em 2010, é o mais novo reforço das categorias de base do Clube de Regatas do Flamengo (RJ). O atleta, morador do bairro Cidade Nova, assinou um contrato de formação de três anos e já integra o elenco Sub-16 da equipe carioca. A contratação ocorre após o jovem chamar a atenção de um observador técnico (scout) durante um torneio de alto rendimento realizado em Franca, em novembro de 2025.
A trajetória de Rhuan rumo a um dos maiores clubes do país ganhou força durante a competição M2, disputada no Alcans Park. Atuando com destaque, o jogador demonstrou versatilidade - jogando tanto como meia de armação quanto pelas pontas (direita e esquerda) - e garantiu sua ida imediata para o Ninho do Urubu.
Rhuan construiu uma base sólida no futebol regional antes de chegar ao Rio de Janeiro. Sua iniciação esportiva começou cedo, aos 7 anos, no Internacional de Franca, onde permaneceu até os 13.
Na sequência, o atleta acumulou passagens expressivas por outros clubes. No Batatais, disputou o Campeonato Paulista Sub-13, marcando 9 gols. No ano seguinte, defendeu o Comercial no Paulista Sub-14 e, posteriormente, vestiu a camisa do i9 FC no Paulista Sub-15, onde registrou 8 gols e 6 assistências.
Mudança de vida e apoio familiar
A transferência para o Rio de Janeiro envolve uma reestruturação familiar para dar suporte ao atleta. Seus pais, os comerciantes Carlos Roberto de Souza e Lucimar Aparecida Batista de Souza, ambos de 45 anos, organizaram a logística para acompanhar o filho. Lucimar, natural da Serra da Canastra mas moradora de Franca, morará com Rhuan no Rio, enquanto Carlos alternará semanas entre Franca e a capital fluminense devido ao trabalho.
Já integrado aos treinos do Sub-16, Rhuan projeta uma temporada intensa de adaptação e crescimento profissional.
"As expectativas são muito boas. Vai ser um ano desafiador, que exige muito treino, dedicação e foco total para manter um nível físico e técnico à altura dos meus companheiros aqui no Flamengo", afirmou o jogador. Ele completou ressaltando a gratidão pelo momento: "Com muita fé e muito treino as coisas vão dando certo. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida."
