02 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CALENDÁRIO

Veja como fica o funcionamento do comércio no Carnaval em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo/GCN
A Acif divulgou o funcionamento do comércio para as festividades de Carnaval de 2026 em Franca
A Acif divulgou o funcionamento do comércio para as festividades de Carnaval de 2026 em Franca

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) divulgou o funcionamento do comércio para as festividades de Carnaval de 2026 em Franca.

Na véspera de Carnaval, na segunda-feira, dia 16, o comércio funcionará normalmente das 9h às 18h. No dia 17, terça-feira, no dia do Carnaval, o comércio estará fechado.

As atividades retornam à normalidade na quarta-feira, 18, a partir das 12h, com funcionamento até às 18h, por conta da Quarta-Feira de Cinzas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários