A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) divulgou o funcionamento do comércio para as festividades de Carnaval de 2026 em Franca.

Na véspera de Carnaval, na segunda-feira, dia 16, o comércio funcionará normalmente das 9h às 18h. No dia 17, terça-feira, no dia do Carnaval, o comércio estará fechado.

As atividades retornam à normalidade na quarta-feira, 18, a partir das 12h, com funcionamento até às 18h, por conta da Quarta-Feira de Cinzas.