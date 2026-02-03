Moradores do bairro Recanto Fortuna, em Franca, enfrentam uma batalha de três décadas por infraestrutura básica. Quem vive narua Maria Carmem Carelli Dermínio, especialmente na esquina com a rua Cyrillo Maniglia, relata que a falta de asfalto torna a vida na região um transtorno. Segundo as denúncias, a cada chuva, a via se transforma em um lamaçal, impedindo os residentes de entrarem ou saírem de suas próprias casas.

A situação é descrita como uma "briga antiga". Os moradores afirmam que, apesar de pagarem o IPTU regularmente, a atenção do poder público é insuficiente. O local, apontado como uma das principais vias do bairro, sofre com a formação de buracos gigantes e acúmulo de terra, bloqueando o tráfego de veículos e pedestres.

Medidas paliativas e promessas

De acordo com os relatos da vizinhança, a Prefeitura realiza manutenções esporádicas, enviando máquinas para compactar a terra "algumas vezes" ao ano. No entanto, a medida não resolve o problema estrutural, que retorna assim que volta a chover.