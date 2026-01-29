Franca entrou em estado de atenção nesta quinta-feira, 29, com a emissão de um alerta laranja pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso aponta para "Perigo Potencial" de tempestades severas, combinando chuvas intensas, queda de granizo e rajadas de vento que podem variar entre 60 e 100 km/h.
O alerta, iniciado nesta manhã, destaca riscos significativos para a infraestrutura urbana, incluindo corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos em pontos críticos. A previsão aponta um acúmulo de chuva que pode chegar a 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia.
A causa do mau tempo
De acordo com a Climatempo, o cenário de instabilidade é causado por uma combinação meteorológica perigosa. O calor excessivo e a alta umidade vêm formando nuvens carregadas desde o início da semana.
Para piorar, uma mudança na direção dos ventos nos próximos dias trará mais umidade da região amazônica e do oceano. Somado a isso, a formação de uma área de baixa pressão atmosférica na costa paulista deve intensificar e prolongar as chuvas sobre o interior do estado.
Previsão detalhada: quinta e sexta
Ainda segundo a Climatempo, para esta quinta-feira, 29, os termômetros oscilam entre 18°C e 27°C. Embora o dia tenha começado com sol, a previsão indica aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde, evoluindo para temporal durante a noite. São esperados 9,1 mm de chuva.
Já na sexta-feira, 30, o volume de chuva deve dobrar, chegando a quase 18 mm. A temperatura cai levemente, com máxima de apenas 23°C e mínima de 19°C. A chance de chuva é de 93%, ocorrendo de forma rápida durante o dia e à noite.
Fim de semana chuvoso
O tempo não deve firmar no fim de semana. O sábado, 31, mantém o padrão de sol com muitas nuvens e chuvas rápidas, com temperaturas entre 19°C e 24°C.
O domingo, 1°, exige atenção redobrada. A previsão indica retorno dos temporais à noite, com umidade relativa do ar podendo atingir 100% - saturação total. O volume esperado é de cerca de 10 mm.
Recomendações de segurança
Diante das rajadas de vento e descargas elétricas, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam:
- não se abrigue debaixo de árvores: O risco de queda e de atração de raios é alto.
- atenção ao estacionar: Evite deixar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- proteja seus eletrônicos: Se possível, desligue aparelhos da tomada e o quadro geral de energia durante a tempestade.
Em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
