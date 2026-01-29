Franca entrou em estado de atenção nesta quinta-feira, 29, com a emissão de um alerta laranja pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso aponta para "Perigo Potencial" de tempestades severas, combinando chuvas intensas, queda de granizo e rajadas de vento que podem variar entre 60 e 100 km/h.

O alerta, iniciado nesta manhã, destaca riscos significativos para a infraestrutura urbana, incluindo corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos em pontos críticos. A previsão aponta um acúmulo de chuva que pode chegar a 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia.

A causa do mau tempo

De acordo com a Climatempo, o cenário de instabilidade é causado por uma combinação meteorológica perigosa. O calor excessivo e a alta umidade vêm formando nuvens carregadas desde o início da semana.