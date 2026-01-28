Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quarta-feira, 28, desarticulou um importante ponto de armazenamento e distribuição de drogas na zona sul de Franca. A ação ocorreu em uma propriedade rural localizada na rua Irene Rodrigues Pereira, na região do Jardim Santa Bárbara.
Os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes escondidos de forma inusitada. Cerca de 82 tijolos de maconha estavam enterrados dentro de dois barris, camuflados no interior de um galinheiro.
Além da maconha, foram apreendidos frascos de lança-perfume e porções de cocaína, cuja quantidade total ainda está sendo contabilizada pela perícia.
Para garantir que nada passasse despercebido na extensa área do sítio, a equipe acionou o Canil da Polícia Militar. O cão farejador Zuk foi levado ao local para realizar uma varredura minuciosa em busca de mais entorpecentes escondidos no terreno.
No local, os policiais prenderam dois homens em flagrante. Além das drogas, as equipes também localizaram uma moto furtada que estava escondida na propriedade.
Segundo informações preliminares da polícia, o local funcionava como um centro de distribuição. As investigações apontam que as drogas que saíam dali abasteciam o tráfico em toda a zona sul e nos bairros da região do Aeroporto.
A ocorrência está sendo apresentada na delegacia e os dois suspeitos permanecerão à disposição da Justiça.
