Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quarta-feira, 28, desarticulou um importante ponto de armazenamento e distribuição de drogas na zona sul de Franca. A ação ocorreu em uma propriedade rural localizada na rua Irene Rodrigues Pereira, na região do Jardim Santa Bárbara.

Os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes escondidos de forma inusitada. Cerca de 82 tijolos de maconha estavam enterrados dentro de dois barris, camuflados no interior de um galinheiro.

Além da maconha, foram apreendidos frascos de lança-perfume e porções de cocaína, cuja quantidade total ainda está sendo contabilizada pela perícia.