A Prefeitura de Franca está com inscrições abertas para três novos Concursos Públicos (Editais 01, 02 e 03/2026). Os editais foram publicados no Diário Oficial da última quinta-feira, 15. As oportunidades buscam, principalmente, a formação de cadastro de reserva e a contratação de servidores substitutos nas áreas da Saúde, Educação e Serviços Gerais. Até o momento, cerca de 1.100 candidatos já se inscreveram.
Os salários variam de R$ 2.021,50 a R$ 5.397,62, dependendo da função e da escolaridade exigida, que vai do Ensino Fundamental incompleto ao Superior.
Prazos e Provas
Os interessados têm até o dia 11 de fevereiro para garantir a participação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), organizadora do certame. As taxas variam entre R$ 56 e R$ 94.
As provas objetivas estão agendadas para o dia 8 de março.
Confira os detalhes de cada edital:
-
Edital 01/2026 (Médicos Efetivos):
Focado na área médica, oferece vagas para 30 especialidades, incluindo Cardiologia, Neurologia, Psiquiatria e Oftalmologia.
Há vagas específicas imediatas para: Emergencialista Pediatra (1), Especialista em Doppler (1), Patologista (1), Pediatra (5) e Ginecologista/Obstetra (4).
Atenção: As convocações ocorrerão após o esgotamento ou vencimento da lista do Concurso nº 05/2024.
Edital 02/2026 (Cargos Substitutos):
Destinado à contratação temporária de substitutos. As funções incluem: Agente de Defesa Civil, Auxiliar de Saúde, Inspetor de Alunos, Professor de Educação Musical, Farmacêutico, Nutricionista e diversas especialidades médicas na modalidade substituto.
Edital 03/2026 (Diversos):
Contempla oportunidades para Agente de Defesa Civil, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Saúde Bucal, Orientador Educacional e Servente Merendeira.
Os interessados devem acessar o site do Ibam, clicando aqui e entrar na "Área do Candidato" e preencher o formulário.
