A Prefeitura de Franca está com inscrições abertas para três novos Concursos Públicos (Editais 01, 02 e 03/2026). Os editais foram publicados no Diário Oficial da última quinta-feira, 15. As oportunidades buscam, principalmente, a formação de cadastro de reserva e a contratação de servidores substitutos nas áreas da Saúde, Educação e Serviços Gerais. Até o momento, cerca de 1.100 candidatos já se inscreveram.

Os salários variam de R$ 2.021,50 a R$ 5.397,62, dependendo da função e da escolaridade exigida, que vai do Ensino Fundamental incompleto ao Superior.

Prazos e Provas

Os interessados têm até o dia 11 de fevereiro para garantir a participação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), organizadora do certame. As taxas variam entre R$ 56 e R$ 94.