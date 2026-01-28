Uma forte tempestade atingiu a cidade de Franca no início da tarde desta quarta-feira, 28, provocando alagamentos em diversos pontos, queda de árvore e momentos de apreensão entre pedestres e motoristas. O volume de chuva aliado a rajadas de vento e granizo causou transtornos em vias importantes da cidade.
Na avenida Champagnat, uma árvore caiu e interditou completamente a passagem no sentido centro–bairro. Com o impacto, galhos derrubaram parte de uma estrutura metálica de proteção que cerca um terreno, bloqueando a via. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
O cenário de instabilidade deixou pedestres e motoristas inseguros para circular pela cidade. Em vários trechos, era possível perceber a cautela redobrada diante da força da água e do risco de acidentes.
Na avenida Major Nicácio, logo após o pontilhão, a chuva provocou o acúmulo de grande quantidade de água, formando uma barreira para quem seguia pela via. Motoristas reduziram drasticamente a velocidade, temendo aquaplanagem ou danos aos veículos. Motociclistas, em sua maioria, preferiram aguardar a água baixar. Dois deles chegaram a permanecer parados sobre o pontilhão, ainda montados nas motos, à espera de condições mais seguras para seguir.
Outro ponto crítico foi registrado na avenida São Vicente, região que já possui histórico de alagamentos. No trecho próximo ao Clube dos Servidores, a água voltou a se acumular, impedindo a passagem de veículos. Uma vendinha de frutas localizada na mesma avenida também foi invadida pela água, causando prejuízos.
Na avenida Chafic Facury, a enxurrada também tomou conta da pista no sentido bairro-centro, entre o Jardim Noêmia e o Jardim Tellini. A região também registrou queda de granizo.
Equipes seguem em alerta, enquanto moradores acompanham a situação com preocupação, especialmente nas áreas mais suscetíveis a alagamentos.
