Uma forte tempestade atingiu a cidade de Franca no início da tarde desta quarta-feira, 28, provocando alagamentos em diversos pontos, queda de árvore e momentos de apreensão entre pedestres e motoristas. O volume de chuva aliado a rajadas de vento e granizo causou transtornos em vias importantes da cidade.

Na avenida Champagnat, uma árvore caiu e interditou completamente a passagem no sentido centro–bairro. Com o impacto, galhos derrubaram parte de uma estrutura metálica de proteção que cerca um terreno, bloqueando a via. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O cenário de instabilidade deixou pedestres e motoristas inseguros para circular pela cidade. Em vários trechos, era possível perceber a cautela redobrada diante da força da água e do risco de acidentes.