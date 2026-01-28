28 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CUIDADO

Temporal de vento e granizo alaga avenidas em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Avenida Chafic Facury, alagada entre o Jardim Noêmia e Jardim Tellini
Avenida Chafic Facury, alagada entre o Jardim Noêmia e Jardim Tellini

Uma chuva forte atingiu diversos bairros de Franca, na manhã desta quarta-feira, 28. Chuva de granizo e relatos de locais alagados foram registrados.

A avenida Chafic Facury foi um dos pontos do Jardim Noêmia que foi mais afetado e a chuva deve atingir outros pontos da cidade progressivamente. O bairro São José também tem registros de chuva e ventania forte.

A orientação da Defesa Civil é de que as pessoas busquem abrigo dentro de edificações ou veículos, permanecendo longe de janelas e materiais metálicos, além de evitar árvores ou coberturas metálicas frágeis.

*em atualização

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários