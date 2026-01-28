Uma chuva forte atingiu diversos bairros de Franca, na manhã desta quarta-feira, 28. Chuva de granizo e relatos de locais alagados foram registrados.

A avenida Chafic Facury foi um dos pontos do Jardim Noêmia que foi mais afetado e a chuva deve atingir outros pontos da cidade progressivamente. O bairro São José também tem registros de chuva e ventania forte.

A orientação da Defesa Civil é de que as pessoas busquem abrigo dentro de edificações ou veículos, permanecendo longe de janelas e materiais metálicos, além de evitar árvores ou coberturas metálicas frágeis.