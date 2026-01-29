29 de janeiro de 2026
JARDIM LUIZA I

Família questiona ferimentos em criança de 2 anos em creche

Sampi/Franca
Uma mãe de aluno da Creche-escola "Professora Claricinda de Souza Redondo", no Jardim Luiza I, em Franca, afirma que encontrou ferimentos no braço do filho de 2 anos após o retorno da criança para casa, no dia 23. Segundo ela, ao reclamar que “fez dodói”, o menino apresentou marcas no braço, e a família procurou a unidade para obter explicações e acesso às imagens das câmeras de segurança, pedido que, de acordo com a mãe, foi negado.

Segundo a mãe, no dia 23, após o retorno do garoto para casa, ele teria reclamado que “fez dodói”. Quando foi conferir, ela descobriu os ferimentos em um dos braços do filho.

Ela diz que procurou a creche e pediu acesso às imagens de câmera de segurança, para que pudesse entender o que aconteceu, e este acesso foi negado, o que gerou a revolta da família.

“Eles falam que é picada de pernilongo, falam que meu filho se coçou e machucou. Eles não têm explicação para isso”, disse a mãe.

Prefeitura investiga

O Ijepam (Instituto José Édison de Paula Marques), responsável por administrar a creche do Jardim Luiza I, informou que os pais foram chamados para uma reunião na terça-feira, 27, junto da pedagoga da Secretaria Municipal de Educação. Apesar do questionamento, a instituição não detalhou quais providências foram tomadas.

Já a Prefeitura de Franca disse que instaurou um procedimento administrativo para apuração dos fatos junto da unidade gestora.

