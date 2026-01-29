Uma mãe de aluno da Creche-escola "Professora Claricinda de Souza Redondo", no Jardim Luiza I, em Franca, afirma que encontrou ferimentos no braço do filho de 2 anos após o retorno da criança para casa, no dia 23. Segundo ela, ao reclamar que “fez dodói”, o menino apresentou marcas no braço, e a família procurou a unidade para obter explicações e acesso às imagens das câmeras de segurança, pedido que, de acordo com a mãe, foi negado.

Segundo a mãe, no dia 23, após o retorno do garoto para casa, ele teria reclamado que “fez dodói”. Quando foi conferir, ela descobriu os ferimentos em um dos braços do filho.

Ela diz que procurou a creche e pediu acesso às imagens de câmera de segurança, para que pudesse entender o que aconteceu, e este acesso foi negado, o que gerou a revolta da família.