As bombas de combustível do Posto Cedro, que fica na avenida Brasil com a avenida Alagoas, na altura da “caixa d'água”, em Franca, foram interditadas na tarde desta terça-feira, 27, durante operação da Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo, juntamente com o Ipem (Instituto de Pesos e Medidas), com o apoio da Polícia Militar.

O posto foi negociado há cerca de dois anos e, por um desacordo comercial, a documentação não foi regularizada, com o estabelecimento passando a operar com sua inscrição estadual irregular, sendo cassada pela secretaria.

Um dos responsáveis pelo estabelecimento, William Faleiros, acompanhou toda a operação e disse que vai providenciar a regularização da documentação o mais rápido possível.