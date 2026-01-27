As bombas de combustível do Posto Cedro, que fica na avenida Brasil com a avenida Alagoas, na altura da “caixa d'água”, em Franca, foram interditadas na tarde desta terça-feira, 27, durante operação da Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo, juntamente com o Ipem (Instituto de Pesos e Medidas), com o apoio da Polícia Militar.
O posto foi negociado há cerca de dois anos e, por um desacordo comercial, a documentação não foi regularizada, com o estabelecimento passando a operar com sua inscrição estadual irregular, sendo cassada pela secretaria.
Um dos responsáveis pelo estabelecimento, William Faleiros, acompanhou toda a operação e disse que vai providenciar a regularização da documentação o mais rápido possível.
“A gente colocou um preço excelente para servir nossos clientes amigos. O pessoal se doeu e pediu para cancelar um documento que a gente comprou e pagou. Vamos correr para legalizar tudo e voltar a atender nossos clientes de forma correta e justa”, disse William.
Ele reafirmou que a interdição está relacionada à documentação do estabelecimento e não de irregularidades nos combustíveis. “O combustível da gente é excelente, mas o que ocorre é que é tributário, é por parte do ex-dono ter pedido para cancelar a documentação para a gente não trabalhar”, acrescentou Wiliam.
Em Franca, a fiscalização lacrou bombas de outros dois postos de combustíveis no começo de dezembro do ano passado. Esses postos são da rede RodOil, sendo um na avenida Hélio Palermo, no Parque São Jorge, e outro na avenida Chico Júlio, na Estação. Os estabelecimentos seguem com suas bombas interditadas.
