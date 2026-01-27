“Era noite, mais um dia na chácara e provavelmente final de semana. Estávamos tranquilos e largados lá. Minha mãe devia ter saído ou devia estar na casa de cima com meu padrasto. Quem estava na casa na hora eram os pais do meu padrasto. Eu saí da sala em que estava brincando ou vendo algum desenho infantil na televisão e fui para o quarto do Luiz. Eu, normalmente, ia lá e me deitava na cama às vezes para ver televisão, e nessa noite não foi diferente. Deitei-me lá. Lembro que ele estava vendo um jogo de futebol na televisão e a esposa dele ainda estava fora do quarto. Deitei-me lá e fiquei com ele vendo a televisão, entediada, quando ele começou a colocar a mão na minha perna e começou a ir mais a fundo. Eu fiquei paralisada, sem entender. Ele colocou a mão dentro da minha calça e depois da roupa íntima de baixo, assim começou a mexer. Eu fiquei em silêncio, sem entender e com certo receio e medo. Eu o considerava meu avô e não sabia o que ele estava fazendo. Logo, ele continuou e foi mais fundo até a esposa dele entrar no quarto e ele parar. Mas, logo depois, ele puxou a coberta e colocou sobre mim. Ela nem percebeu, e ele continuou até eu tomar coragem para sair. Nunca entendi o que foi aquilo".

Ainda no relato, a garota revela que quando ficou maior começou a entender e ficou com medo de contar. Sem confiar na própria mãe, ela contou para a avó materna, com quem morava na época. A mulher xingou o acusado e pediu para a vítima não contar para o pai e a avó paterna.

"Ela contou para minha mãe, o que gerou umas discussões. Acusaram-me, dizendo que eu tentava chamar atenção e que era drama. Passei a ficar mais longe depois disso", finalizou o relato, datado em 2 de julho de 2024.