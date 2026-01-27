O Grupo Savegnago anunciou que vai ampliar a escala 5x2 (cinco dias de trabalho com dois dias de descanso) para todas as unidades da rede Savegnago Supermercados.

A decisão marca o fim da tradicional escala 6x1 (seis dias de trabalho por um de folga) nas lojas da rede, buscando oferecer maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos mais de 14 mil colaboradores.

Como funciona a nova jornada?

O novo modelo mantém a carga horária legal de 44 horas semanais, mas altera a distribuição das horas. Veja abaixo: