27 de janeiro de 2026
MUDANÇA

Fim da 6x1: Savegnago implanta escala 5x2 em todas as lojas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Acif
Loja Savegnago da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca
Loja Savegnago da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca

O Grupo Savegnago anunciou que vai ampliar a escala 5x2 (cinco dias de trabalho com dois dias de descanso) para todas as unidades da rede Savegnago Supermercados.

A decisão marca o fim da tradicional escala 6x1 (seis dias de trabalho por um de folga) nas lojas da rede, buscando oferecer maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos mais de 14 mil colaboradores.

Como funciona a nova jornada?

O novo modelo mantém a carga horária legal de 44 horas semanais, mas altera a distribuição das horas. Veja abaixo: 

  • Antes (6x1): jornadas diárias de 7h20.
  • Agora (5x2): jornadas diárias de 8h48.

Com essa compensação diária, o funcionário tem dois dias de descanso, que podem ser consecutivos ou alternados, dependendo da escala.

A expansão ocorre após o sucesso de um projeto-piloto iniciado em novembro de 2025 na loja de Indaiatuba. Em janeiro deste ano, o grupo já havia estendido o modelo para unidades em Campinas, Sumaré, Hortolândia e para os atacadistas de Barretos, Sertãozinho e Franca.

O vice-presidente administrativo e financeiro do grupo, Beto Borsoni, destacou o impacto humano da decisão. “Vimos que é possível conciliar eficiência operacional com mais qualidade de vida. Dois dias de descanso fazem diferença no bem-estar, na convivência familiar e na energia com que as equipes retornam ao trabalho”, afirmou.

