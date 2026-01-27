O Grupo Savegnago anunciou que vai ampliar a escala 5x2 (cinco dias de trabalho com dois dias de descanso) para todas as unidades da rede Savegnago Supermercados.
A decisão marca o fim da tradicional escala 6x1 (seis dias de trabalho por um de folga) nas lojas da rede, buscando oferecer maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos mais de 14 mil colaboradores.
Como funciona a nova jornada?
O novo modelo mantém a carga horária legal de 44 horas semanais, mas altera a distribuição das horas. Veja abaixo:
- Antes (6x1): jornadas diárias de 7h20.
- Agora (5x2): jornadas diárias de 8h48.
Com essa compensação diária, o funcionário tem dois dias de descanso, que podem ser consecutivos ou alternados, dependendo da escala.
A expansão ocorre após o sucesso de um projeto-piloto iniciado em novembro de 2025 na loja de Indaiatuba. Em janeiro deste ano, o grupo já havia estendido o modelo para unidades em Campinas, Sumaré, Hortolândia e para os atacadistas de Barretos, Sertãozinho e Franca.
O vice-presidente administrativo e financeiro do grupo, Beto Borsoni, destacou o impacto humano da decisão. “Vimos que é possível conciliar eficiência operacional com mais qualidade de vida. Dois dias de descanso fazem diferença no bem-estar, na convivência familiar e na energia com que as equipes retornam ao trabalho”, afirmou.
