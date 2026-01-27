Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira, 27, na avenida Dr. Hélio Palermo, em Franca. Uma mulher foi atropelada por um veículo enquanto tentava cruzar a via, sendo socorrida em estado considerado gravíssimo.
De acordo com relatos de testemunhas que presenciaram o fato, a vítima estava atravessando na faixa de pedestres no momento do impacto. No entanto, populares afirmam que o semáforo estaria com o sinal aberto (verde) para os veículos na hora da colisão.
O carro envolvido, um Chevrolet Onix na cor chumbo, não conseguiu frear a tempo. Com a violência da batida, o para-brisa do veículo ficou trincado e destruído.
A mulher foi atendida pelas equipes de resgate ainda no local. Segundo as primeiras informações, seu estado de saúde é muito delicado. Ela foi encaminhada às pressas para a Santa Casa de Franca para atendimento de urgência.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na avenida. A Perícia Técnica deverá apurar as circunstâncias exatas.
