GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Mãe que agrediu filha no Centro de Franca é ouvida pela polícia

Sampi/Franca
Mãe agredindo a filha no Centro de Franca, na última quinta-feira
A Polícia Civil de Franca, por meio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), identificou a mulher filmada agredindo uma criança no calçadão da rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade, na manhã da última quinta-feira, 22. A agressora é mãe da menina de 2 anos que aparece nas imagens sendo agredida.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para esclarecer as agressões e foi registrado como maus-tratos contra criança em contexto de violência doméstica.

As agressões foram registradas por câmeras de segurança e mostram a suspeita atingindo a menina com uma mochila, derrubando a criança no chão e desferindo tapas na cabeça e no rosto. Em outro momento, a mulher segura a vítima pelo braço e a arremessa novamente ao chão. A criança tentou fugir, mas retornou chorando e foi agredida mais uma vez.

Ainda segundo a Polícia Civil, após tomar conhecimento do caso, equipes realizaram diligências que permitiram a identificação da mulher e das testemunhas.

De acordo com testemunhas, além das agressões que aparecem nas imagens, a mulher ainda teria dado um soco no rosto da criança, ação que não foi captada pelo circuito de monitoramento.

A criança passou por escuta especializada, com acompanhamento técnico, além de exames de corpo de delito.

Ao término das investigações, o material será encaminhado ao Poder Judiciário, que deverá decidir sobre as providências cabíveis.

