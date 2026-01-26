A Polícia Civil de Franca, por meio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), identificou a mulher filmada agredindo uma criança no calçadão da rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade, na manhã da última quinta-feira, 22. A agressora é mãe da menina de 2 anos que aparece nas imagens sendo agredida.
Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para esclarecer as agressões e foi registrado como maus-tratos contra criança em contexto de violência doméstica.
As agressões foram registradas por câmeras de segurança e mostram a suspeita atingindo a menina com uma mochila, derrubando a criança no chão e desferindo tapas na cabeça e no rosto. Em outro momento, a mulher segura a vítima pelo braço e a arremessa novamente ao chão. A criança tentou fugir, mas retornou chorando e foi agredida mais uma vez.
Ainda segundo a Polícia Civil, após tomar conhecimento do caso, equipes realizaram diligências que permitiram a identificação da mulher e das testemunhas.
De acordo com testemunhas, além das agressões que aparecem nas imagens, a mulher ainda teria dado um soco no rosto da criança, ação que não foi captada pelo circuito de monitoramento.
A criança passou por escuta especializada, com acompanhamento técnico, além de exames de corpo de delito.
Ao término das investigações, o material será encaminhado ao Poder Judiciário, que deverá decidir sobre as providências cabíveis.
