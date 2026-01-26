Localizado em uma das esquinas mais valorizadas de Franca, no cruzamento da avenida Adhemar Polo Filho com a rua Maria Martins Araújo, o prédio inacabado conhecido como “Esqueleto” contrasta com o padrão do Jardim Lima. A estrutura de sete andares, cujas obras começaram em 1991 e nunca terminaram, tornou-se um símbolo de descaso urbano e uma fonte constante de medo para a vizinhança.

O imóvel foi doado ao Estado em 1980, repassado ao Tribunal Regional Federal em 2006 e devolvido ao município em 2017, permanecendo sob guarda e responsabilidade do poder público municipal. A situação, que se arrasta há décadas, ganhou um novo capítulo trágico no dia 18 de janeiro, quando o corpo de Fernanda de Paula Galinto, de 38 anos, foi encontrado no local.

A Prefeitura de Franca informou que mantém negociações com o Governo do Estado para incluir o prédio em um processo de leilão, na modalidade de dação em pagamento. O objetivo é que o vencedor da licitação fique responsável pela construção de unidades de saúde para a população em troca do imóvel.