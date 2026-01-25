A dupla sertaneja Rionegro & Solimões levou o nome de Franca para todo o Brasil durante participação no programa Altas Horas, da Rede Globo, exibido na noite deste sábado, 24. Em conversa descontraída com o apresentador Serginho Groisman, os artistas relembraram a juventude e fizeram questão de destacar a cidade como um marco importante em suas trajetórias pessoais e profissionais.
Ao falar sobre o início da amizade entre os dois, Rionegro explicou que, embora as famílias sejam da mesma região rural de Claraval (MG), foi em Franca que a parceria se fortaleceu.
“Na verdade, as famílias são da mesma região, de um município chamado Claraval, em Minas Gerais. Eu mudei com a minha família pra cidade de Franca, onde eu moro até hoje, e o Solimões também se mudou pra lá com a família dele. Os familiares já se conheciam lá na roça, mas a gente foi se conhecer numa indústria de calçados lá em Franca”, contou.
Questionados por Serginho Groisman, os cantores revelaram que trabalharam como sapateiros no setor calçadista da cidade, uma das principais referências econômicas do município.
“Trabalhadores na indústria de calçado”, afirmou Rionegro. “Eu era cortador. É o cara que pega a pele de couro, coloca o modelo em cima e tira as peças pra confeccionar o calçado”, completou.
Durante o bate-papo, Franca foi citada com orgulho como Capital do Calçado e também lembrada por sua tradição esportiva. O apresentador perguntou se o sapato que Rionegro usava era da cidade. “Pode não ser de Franca, mas pode ter sido fabricada lá, porque Franca é a capital do calçado e do basquete também”, reforçando outro símbolo da cidade. Solimões brincou que ensinou a galera a jogar basquete e arrancou risos.
A participação da dupla tambem contou com a presença de João Neves, filho de Rionegro, e Gabeu, filho de Solimões, além da dupla Emílio & Eduardo.
