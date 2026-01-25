A dupla sertaneja Rionegro & Solimões levou o nome de Franca para todo o Brasil durante participação no programa Altas Horas, da Rede Globo, exibido na noite deste sábado, 24. Em conversa descontraída com o apresentador Serginho Groisman, os artistas relembraram a juventude e fizeram questão de destacar a cidade como um marco importante em suas trajetórias pessoais e profissionais.

Ao falar sobre o início da amizade entre os dois, Rionegro explicou que, embora as famílias sejam da mesma região rural de Claraval (MG), foi em Franca que a parceria se fortaleceu.

“Na verdade, as famílias são da mesma região, de um município chamado Claraval, em Minas Gerais. Eu mudei com a minha família pra cidade de Franca, onde eu moro até hoje, e o Solimões também se mudou pra lá com a família dele. Os familiares já se conheciam lá na roça, mas a gente foi se conhecer numa indústria de calçados lá em Franca”, contou.