A história de Ricardo Alberto Aidar, 48 anos, que permaneceu internado por cerca de 20 anos na Santa Casa de Franca e morreu na última quarta-feira, 21, ficou marcada não apenas pela complexidade clínica, mas principalmente pelos laços construídos entre ele, a família e os profissionais de saúde.

Durante todo esse período, Ricardo enfrentou a Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença genética que compromete a musculatura e reduz significativamente a expectativa de vida.

Segundo a Santa Casa, ele recebeu assistência clínica permanente, apoio emocional e acompanhamento próximo, tanto para ele quanto para os familiares. O convívio diário transformou a relação entre paciente e equipe em algo que foi além do tratamento médico.