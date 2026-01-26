“Fazer parte do CME-ACIF foi um divisor de águas na minha jornada como empreendedora.” “É sobre compartilhar experiências, somar conhecimentos e crescer juntas.”

É assim que a jovem empresária Ana Luísa Ferreira Souza, proprietária da Analu Biju – Bijuterias e Acessórios, e a experiente sócia-proprietária da Audibel Aparelhos Auditivos, dra. Kátia Silveira, definem, respectivamente, suas vivências no Conselho da Mulher Empreendedora da Associação do Comércio e Indústria de Franca.

“Antes, eu caminhava sozinha, com muitas dúvidas e inseguranças. No Conselho, encontrei acolhimento, trocas verdadeiras e pessoas que acreditaram em mim quando eu ainda estava aprendendo a acreditar. Esse apoio refletiu diretamente nas decisões que passei a tomar e na forma como me posiciono hoje. Cresci como empreendedora, mas também como mulher”, afirma Analu. “Estou com Audibel há 30 anos em Franca e, desses, há quase 20 anos faço parte do CME-ACIF. Ao longo dessa trajetória, tive o privilégio de conviver com mulheres incríveis, fortes e determinadas, que me ensinaram que empreender vai muito além de gerir um negócio”, afirma Kátia.





Foto: Wilker Maia/ACIF



Foto: Divulgação/Audibel

É com esse mesmo propósito de conexão, desenvolvimento e fortalecimento feminino que o CME-ACIF abre o período anual de adesão de novas integrantes para 2026. Empresárias de todos os portes - do MEI a grandes empresas - estão convidadas a conhecer a atuação do Conselho em um encontro especial no dia 2 de fevereiro, às 19h, no Centro de Educação Empresarial da ACIF. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/3LV7eq1.

De acordo com a coordenadora geral do CME-ACIF, Thalita Rossi, o encontro foi pensado como uma porta de entrada para que novas empresárias conheçam, na prática, o funcionamento do Conselho. “Vamos apresentar a estrutura do CME-ACIF, nossas frentes de atuação, os projetos em andamento e os benefícios de fazer parte desse ecossistema de apoio ao empreendedorismo feminino”, explica. “Mais do que informações, será um momento importante de networking, troca de experiências e aproximação entre empresárias e gestoras da cidade, fortalecendo relações e abrindo caminhos para parcerias futuras”, destaca.

A programação inclui um coffee de recepção, interação com as conselheiras e a palestra “Menos Caos, Mais Clareza - estratégias inspiradas em conceitos de limites e escolhas conscientes para evitar a sobrecarga de metas”, ministrada por Juscelino Neves, especialista em gestão de pessoas.

Sobre o CME-ACIF

O Conselho da Mulher Empreendedora é uma organização ligada ao Programa Empreender e foi criado em 13 de junho de 1995, atuando nas associações comerciais do Estado de São Paulo. Em Franca, foi instaurado em abril de 2005 e, desde então, fomenta o empreendedorismo feminino por meio de qualificação, debates e da participação das empresárias locais em palestras, feiras e eventos no Brasil e no exterior. Em 2010, o CME-ACIF atuou como porta-voz das pequenas empresárias junto à ONU Mulheres, em Nova York.

Serviço

Encontro de apresentação do CME-ACIF

Data: 02/02

Horário: 19h

Local: Centro de Educação Empresarial da ACIF - Rua Major Claudiano, 1907

Coffee: R$ 35 (isento para conselheiras).

Inscrição: https://bit.ly/3LV7eq1. Para integrar o Conselho, é necessário que a interessada conste no contrato social ou atue como gestora do negócio.