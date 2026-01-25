Douglas Domingues de Paulo, de 28 anos, que pilotava a moto que matou a jovem Hellen Caroline Oliveira da Silva, de 15 anos, na madrugada de domingo, 25, será velado nesta segunda-feira, 26, em Franca. O motociclista deixa dois filhos. Uma menina de seis e um garoto de apenas 2 anos. Douglas era separado.

O motociclista, conhecido como “Skerinho”, pilotava uma Yamaha MT-09 no Jardim Aviação, enquanto fazia manobras em alta velocidade e atingiu Hellen, que estava próxima à calçada.

A vítima foi arrastada por pelo menos 70 metros e morreu no local. Ao atingir a menina, Douglas perdeu o controle de sua moto e colidiu contra um muro. O homem também morreu no local.