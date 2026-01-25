Douglas Domingues de Paulo, de 28 anos, que pilotava a moto que matou a jovem Hellen Caroline Oliveira da Silva, de 15 anos, na madrugada de domingo, 25, será velado nesta segunda-feira, 26, em Franca. O motociclista deixa dois filhos. Uma menina de seis e um garoto de apenas 2 anos. Douglas era separado.
O motociclista, conhecido como “Skerinho”, pilotava uma Yamaha MT-09 no Jardim Aviação, enquanto fazia manobras em alta velocidade e atingiu Hellen, que estava próxima à calçada.
A vítima foi arrastada por pelo menos 70 metros e morreu no local. Ao atingir a menina, Douglas perdeu o controle de sua moto e colidiu contra um muro. O homem também morreu no local.
O velório de Douglas acontece nesta segunda-feira, a partir das 7h e vai até às 13h, no velório São Vicente, sala 10. O sepultamento será logo na sequência, no Cemitério Santo Agostinho.
Hellen também será sepultada no mesmo dia, no Jardim das Oliveiras, com velório das 6h30 às 14h30, no Velório Municipal do Aeroporto.
