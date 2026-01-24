O Volks Club Franca promoverá um evento neste domingo, 25, que irá reunir uma série de carros Volkswagen Fusca, visto como artigo de luxo por alguns colecionadores. A saída acontecerá no Posto Paineirão, no Recreio Campo Belo, na saída para Cristais Paulista.

A “13° Descida Anual Franca - Rifaina” acontece anualmente, em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, celebrado todo dia 20 de janeiro. Em 2026, acontecerá a partir das 6h do domingo, com saída programada para as 6h30. O trajeto do comboio deve ir até a cidade de Rifaina.

A vice-presidente do clube, Gleice Beloti, convidou os entusiastas da região para comparecerem com seus carros para o evento.