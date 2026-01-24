O Volks Club Franca promoverá um evento neste domingo, 25, que irá reunir uma série de carros Volkswagen Fusca, visto como artigo de luxo por alguns colecionadores. A saída acontecerá no Posto Paineirão, no Recreio Campo Belo, na saída para Cristais Paulista.
A “13° Descida Anual Franca - Rifaina” acontece anualmente, em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, celebrado todo dia 20 de janeiro. Em 2026, acontecerá a partir das 6h do domingo, com saída programada para as 6h30. O trajeto do comboio deve ir até a cidade de Rifaina.
A vice-presidente do clube, Gleice Beloti, convidou os entusiastas da região para comparecerem com seus carros para o evento.
“Todo ano a gente faz essa descida, em parceria com a cidade de Rifaina e convida todos os dirigentes dos clubes da região. Estarão presentes o pessoal de Araxá, Jeriquara, Ribeirão Preto, Pontal, Frutal, Sertãozinho, Pitangueiras, Batatais, Sacramento, Pedregulho, todas as cidades que a gente tem contato”, explicou
“Todo mundo que gosta de Fusca, Kombi, gosta desse universo de carros antigos, vem com a gente no comboio. A cidade de Rifaina está totalmente pronta para nos receber e passaremos o dia lá”, completou Gleice.
Gleice ainda estendeu o convite aos motoclubes da região, junto aos entusiastas de bikes, que também poderão participar do comboio.
Serviço
13° Descida Franca - Rifaina
- Dia: 25/01/2026 - Domingo.
- Hora: encontro às 6h, saída às 6h30.
- Local: Posto Paineirão - Rodovia Cândido Portinari, Recreio Campos Belo, saída para Cristais Paulista.
